新北油飯節職人大賞蘆洲阿潘功夫油飯奪金賞

▲圖上：新北油飯節職人大賞由新北市長侯友宜頒獎蘆洲阿潘功夫油飯奪金賞。（記者蘇春瑛攝）

圖下：今（七）日現場集結十強油飯攤位市集與表演在國立空大舉辦。（記者蘇春瑛攝）

二○二五年新北油飯節於本週末連續兩日（六、七）熱鬧舉行「油飯傳香總鋪宴」與「十強油飯市集」兩大活動，以桌宴美食及市集巡遊吸引眾多民眾參與。「職人油飯大賞」評選結果出爐，金賞由蘆洲區阿潘功夫油飯獲得，銀賞為新莊區月華油飯，銅賞由三重區大碗油飯奪得。新北市長侯友宜頒獎感謝店家守護傳統，並期許持續發揮職人精神，傳承油飯文化記憶。

侯友宜指出，新北市是臺灣縮影，聚集各地人群並融合多元文化，形成美食匯集地。油飯是庶民經典，更是喜慶場合常見的幸福象徵。今年首屆油飯節，十強油飯經專家評選，吸引超過十一萬人次投票，限量「油飯傳香總鋪宴」更在三十分鐘內搶購一空，市集現場看到許多油飯店家，不到中午已販售一空，可見庶民美食魅力之大。

「職人油飯大賞」競爭激烈，金賞由蘆洲區阿潘功夫油飯獲得，銀賞新莊區月華油飯，銅賞三重區大碗油飯，此外，鶯歌驢‧油飯、三重太順油飯、瑞芳陳記彌月油飯、金山阿滿姨油飯蘿蔔糕、新莊肉總裁油飯肉羹、深坑大樹下雪子肉粽、泰山闆娘的油飯等七家店獲「優選」，太順油飯更奪下「人氣獎」。金賞得主阿潘功夫油飯隱身蘆洲黃昏市場，主廚陳政任堅持每日浸泡糯米、採買新鮮溫體豬肉，搭配埔里香菇、東港蝦米與陳年醬油，並親手炸北港油蔥酥，展現職人精神。

市場處表示，活動現場集結十強油飯攤位，設置「油飯師運動會」互動體驗，讓民眾透過遊戲感受油飯師日常。今（七）日還有音樂演奏與魔術表演，增添藝文氛圍，歡迎週末到位於蘆洲空中大學共襄盛舉，詳情請至「新北好市生活學」或「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁查詢。