新北油飯節職人油飯人氣票選 前10強名單出爐

cnews204251119a12

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

「2025 新北油飯節—職人油飯大賞」人氣票選活動，已在11月12日畫下句點。新北市政府市場處表示，票選活動有114店家參賽，吸引了超過11萬人次投票，讓默默耕耘的職人們，得以被更多人看見，每1票都是對店家手藝的肯定。最終選出台灣味十足的前10強油飯店家，後續將由專家評審，實地走訪評分，最後名次將於12月6日，在蘆洲國立空中大學舉辦的「職人油飯大賞頒獎典禮」現場揭曉。

廣告 廣告

市場處表示，票選店家中，有傳承了一甲子以上古早味的三重區太順油飯，瑞芳地區廟會活動及彌月油飯的主要供應者「瑞芳陳記彌月油飯」，不只守住傳統味道，也在創新上下功夫的「金山阿滿姨油飯」，還有堅持做出彰化風格味道的「大碗油飯」。這次前10強共計獲得5萬多票，佔總票數的45%以上，在在都展現了台灣米食文化的豐富層次。

市場處表示，例如太順油飯第3代老闆娘楊太太就表示，從第1代起於三重中央市場擺攤開始，陪伴三重在地與往來打拼的人們走過了一甲子，堅持使用台灣食材，每日新鮮現做，即使物價上漲也不妥協。她也特別提到，油飯粒粒香Q的口感，關鍵在於濃郁暖心的獨家滷肉汁，「用認證溫體豬肉當天現炒再滷，從火候到切紅蔥頭都由老闆親手控管」。

太順油飯還搭配阿嬤傳下來的辛香料配方，齒頰留香。這次能夠獲得票選第1名，真的有無比的光榮感。店家除了感謝所有消費者、老主顧及親朋好友的支持，也保證在後續的專家實地走訪評分，竭盡所能爭取好的成績。

cnews204251119a13

經發局長盛筱蓉則表示，今年「新北油飯節」，不僅展現新北油飯深厚的城市記憶，更透過民眾投票與評審專業評鑑，推廣在地庶民美食文化，帶領更多人認識油飯的香氣與情感中的味道。前10強店家各具風味，有的堅持古法工序，有的擁有獨門手法，或代代相傳的小撇步，每一家都以最拿手的油飯工藝，展現職人精神與對味道的用心。

市場處指出，12月6日至7日，「新北油飯10強市集」將集結10強名店，打造一場最道地、最具文化味的新北庶民美食饗宴。現場更結合多元風味的小吃市集、舞台表演與互動活動，以及展覽牆與拍照打卡區，氣氛一定熱鬧滿點。活動期間還限量發放1000份市集抵用券，邀請民眾一起來感受新北油飯的獨特魅力。

cnews204251119a14

照片來源：新北市府提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

逢甲商圈機車連續竊案 警靠2招逮獲42歲男涉竊

誤信女網友代領普發現金 60歲男寄出提款卡淪人頭帳戶

【文章轉載請註明出處】