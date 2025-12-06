新北油飯節蘆洲登場 阿潘功夫油飯奪職人大賞金賞

新北油飯節今(6)日蘆洲登場，市長侯友宜表彰金賞「阿潘功夫油飯」。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北油飯節今(6)日蘆洲登場，今年以「油飯傳香總鋪宴」與「十強油飯市集」為主軸，結合吃、玩、逛的多元體驗，吸引大批民眾參與，市長侯友宜也出席職人油飯大賞表彰獲獎得主。金賞由蘆洲區阿潘功夫油飯奪得，銀賞為新莊區月華油飯，銅賞則為三重區大碗油飯；另有7家店獲得優選。其中，三重太順油飯在網路票選奪下人氣獎。

今年「職人油飯大賞」競爭激烈，金賞由蘆洲區阿潘功夫油飯奪得，銀賞為新莊區月華油飯，銅賞則為三重區大碗油飯；另外鶯歌驢·油飯、三重太順油飯、瑞芳陳記彌月油飯、金山阿滿姨油飯蘿蔔糕、新莊肉總裁油飯肉羹、深坑大樹下雪子肉粽、泰山闆娘の油飯等7家店獲得「優選」，其中網路民眾票選第一名的太順油飯同時奪下「人氣獎」。

廣告 廣告

頒獎後登場的「油飯傳香總鋪宴」，每桌原價8000元、限時優惠2999元，開賣不到30分鐘即被搶購一空。總鋪宴以「團圓」為主題，結合傳統與創新，端出「金山甘藷油飯＆創意香糯方舟號」、「魚躍龍門展宏圖」、「柳松菇韻綠意濃」等多道佳餚，從古早味到融合海鮮、香料與地方食材的創意料理，呈現油飯文化的溫度與延伸。

市場處補充，今明兩天的活動現場更搭配有音樂演奏及魔術表演等，讓民眾在最悠活漫遊的環境中，品嘗美食並享受多元藝文帶來的愉悅體驗。更多活動詳情可至「新北好市生活學」或「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁。

新北油飯節今(6)日蘆洲登場，市長侯友宜表彰銀賞「新莊區月華油飯」。(記者羅國嘉攝)

新北油飯節今(6)日蘆洲登場，市長侯友宜表彰銅賞「三重區大碗油飯」。(記者羅國嘉攝)

新北油飯節今(6)日蘆洲登場，市長侯友宜表彰人氣獎「三重太順油飯」。(記者羅國嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣鯛烏龍檢驗事件 陳其邁三度致歉：賠償養殖戶及全聯所有損失

名醫「柚子醫師」女兒遭同學踹頭重傷住院 北市教育局回應了

台灣「百億富豪人數」曝光！總人數超車日、韓 還勝歐洲這國家

獨家》宣揚武統被廢止依親居留 中配錢麗已在3日搭機離台

