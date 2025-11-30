新北油飯節限量27桌 今日起開賣要搶要快

（記者陳志仁／新北報導）為期 2 個半月的 2025 新北油飯節，在經歷網路票選與專家評審後，最終名次將於 12 月 6 日在蘆洲國立空中大學舉行的頒獎典禮上正式揭曉；而廣受民眾期待的「油飯傳香總鋪宴」也將於 12 月 1 日開放搶購，限量 27 桌，預料將掀起搶訂熱潮，售完為止。

圖／2025新北油飯節頒獎典禮暨油飯傳香總鋪宴資訊。（新北市政府市場處提供）

新北市政府市場處處長李長奎表示，今年總鋪宴以「團圓」為主題，要讓民眾在歲末時分，以結合傳統與創新的油飯桌宴找回最溫暖的團聚時刻；總鋪師團隊特別設計多道主題料理，包括「金山甘藷油飯＆創意香糯方舟號」、「魚躍龍門展宏圖」、「蛋酥白菜香滿堂」等象徵祝福與豐收的佳餚，讓參與者能夠一次品味油飯文化的深度與精髓。

圖／首屆「2025新北油飯節」今（22）日盛大開幕。（新北市政府新聞局提供）

圖／2025 新北油飯節，經歷網路票選與專家評審後，最終名次將於 12 月 6 日在蘆洲國立空中大學舉行的頒獎典禮上正式揭曉。（新北市政府新聞局提供）

李長奎指出，限量 27 桌的總鋪宴採先購先得，民眾可透過線上平台認購，每桌售價2,999元（原價8,000元），相當超值；今年油飯節同步推出「十強油飯市集」，集結本屆前十強油飯名店，讓民眾能在同一場域一次品嚐不同風格的油飯，體驗新北多元且深厚的飲食文化，活動現場也規劃「油飯師運動會」互動關卡，透過模擬備料、搬運、拌炒等趣味挑戰，帶領民眾認識油飯師傅的日常功夫。

市場處補充，還有音樂演出、親子泡泡秀與市集攤位，營造適合闔家參與的節慶氛圍；此外， 2025 新北油飯節將於 12 月 6 日至 7 日熱鬧登場，從票選、展售到體驗活動皆精彩可期，市府邀請市民把握機會，一起在暖心的油飯香氣中迎接歲末，感受團圓的力量與人情味。

