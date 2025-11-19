新北油飯節「職人大賞」10強出爐 名次12/6揭曉

《圖說》「2025 新北油飯節—職人油飯大賞」票選活動前十強之一的金山區金山市場阿滿姨油飯蘿蔔糕老闆娘與好吃的油飯。〈經發局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】「2025 新北油飯節—職人油飯大賞」人氣票選活動，日前畫下句點，計有114店家參賽，吸引了超過11萬人次的投票，名次將於12月6日，在蘆洲國立空中大學舉辦的「職人油飯大賞頒獎典禮」現場揭曉。此外，市場處將於12月6日至7日「新北油飯十強市集」將集結十強名店，打造一場最道地、最具文化味的新北庶民美食饗宴。詳情可參閱https://www.facebook.com/ntpcemarket/市場處官網或「來新北逛菜市」粉絲專頁。

經發局長盛筱蓉表示，此次活動最終選出台灣味十足的前10強油飯店家，後續將由專家評審進行實地走訪評分，最後名次將於12月6日，在蘆洲國立空中大學舉辦的「職人油飯大賞頒獎典禮」現場揭曉。今年「新北油飯節」不僅展現新北油飯深厚的城市記憶，更透過民眾投票與評審專業評鑑，推廣在地庶民美食文化，帶領更多人認識油飯的香氣與情感中的味道。前10強店家各具風味，有的堅持古法工序，有的擁有獨門手法或代代相傳的小撇步，每一家都以最拿手的油飯工藝，展現職人精神與對味道的用心。

《圖說》票選前十強之一的三重區力行市場大碗油飯老闆與油飯。〈經發局提供〉

她指出，傳承了一甲子以上古早味的三重區太順油飯、瑞芳地區廟會活動及彌月油飯的主要供應者「瑞芳陳記彌月油飯」、不只守住傳統味道，也在創新上下功夫的「金山阿滿姨油飯」、還有堅持做出彰化風格味道的「大碗油飯」；這次前10強共計獲得5萬多票，佔總票數的45%以上，在在都展現了臺灣米食文化的豐富層次。

《圖說》12月6日至7日「新北油飯十強市集」將集結十強名店，打造一場最道地、最具文化味的新北庶民美食饗宴。〈經發局提供〉

太順油飯第三代老闆娘楊太太表示，從第一代起於三重中央市場擺攤開始，陪伴三重在地與往來打拼的人們走過一甲子，堅持使用台灣食材，每日新鮮現做，即使物價上漲也不妥協。也特別提到油飯粒粒香Q的口感，關鍵在於濃郁暖心的獨家滷肉汁，「用認證溫體豬肉當天現炒再滷，從火候到切紅蔥頭都由老闆親手控管。」搭配阿嬤傳下來的辛香料配方，齒頰留香，這次能夠獲得票選第一名，真的有無比的光榮感，也感謝所有消費者、老主顧及親朋好友的支持。