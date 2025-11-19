新北油飯節「職人油飯大賞」 10強揭曉

「二○二五年新北油飯節︱職人油飯大賞」人氣票選活動共有一百一十四家店家參賽，吸引逾十一萬人次投票。前十強店家合計獲得五萬多票，占總票數四成五以上，展現臺灣米食文化的多元風貌。

入選店家包括傳承一甲子古早味的三重太順油飯、瑞芳地區廟會與彌月首選「瑞芳陳記彌月油飯」、創新融合傳統的「金山阿滿姨油飯」，以及堅持彰化風味的大碗油飯等。太順油飯第三代楊太太表示，從三重中央市場起家，堅持每日現做、使用臺灣食材，即使物價上漲也不妥協。油飯香 Q 的秘訣在於獨家滷肉汁，選用認證溫體豬肉現炒再滷，搭配阿嬤傳下的辛香料，齒頰留香。此次獲得第一名，深感光榮，感謝大家支持。

新北經發局長盛筱蓉指出，後續將由專家實地評分，最終名次將於十二月六日「職人油飯大賞頒獎典禮」（蘆洲國立空中大學）揭曉。今年活動不僅展現城市記憶，也推廣庶民美食文化。市場處補充，十二月六日至七日將舉辦「新北油飯十強市集」，集結十強名店搭配小吃市集、舞台表演、展覽牆與拍照打卡區，限量發放一千份市集抵用券，邀請民眾共襄盛舉。詳情請見新北市場處官網或「來新北逛菜市」粉絲專頁（https://www.facebook.com/ntpcemarket/）查詢。