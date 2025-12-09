新北治安會報 侯友宜肯定警民共同守護治安

(記者謝政儒新北報導)新北市政府市長侯友宜於今(9)日上午，前往警察局主持「114年12月份市府治安會報」，召集市府各局處檢視近期治安工作施行成效及研商因應措施。警察局近期榮獲「114年國家警光獎」團體組「偵查犯罪類」第1名及「預防犯罪類」、「改善交通類」第2名佳績，亦獲得第12波安居緝毒專案全國第1名殊榮，警察局於會前獻獎，由侯市長親自收受並肯定警察同仁在治安、交通及預防犯罪之高度專業及執行力，成為守護本市安全最堅實後盾。







另就聯防攔阻詐欺案件有功人員頒獎，包括台新銀行新莊分行及中和農會中正分行各攔阻新臺幣500萬元、第一銀行中和分行攔阻615萬元、國泰世華銀行後埔分行攔阻992萬餘元、全家超商蘆洲花園門市攔阻65萬元及統一超商西盛門市攔阻20萬元，另統一超商大立門市店員發現詐騙包裹機警通報警方，當場逮捕詐欺車手，攔阻績效顯著。此外，亦公開表揚「打擊詐欺」、「掃蕩幫派」、「查緝毒品」績優單位及「公共安全聯合稽查工作」有功人員，肯定各單位打擊犯罪具體成效，展現市府貫徹公權力之決心，共同打造新北市安全居住環境。



市長侯友宜表示，打擊詐欺、掃蕩黑幫、取締毒品、檢肅槍枝及取締賭博，仍是當前淨化治安工作重點，本次警察局提報治安工作報告，新北市近7年各項工作均展現具體優良成效，讓整體治安環境穩定，顯見警察同仁於查緝犯罪維護治安不遺餘力，期許持續整合跨局處力量因應圍堵非法，強化各項工作查緝及防制作為，澈底打擊各項犯罪，將新北市打造以「市民」、「安全」、「環境」為主軸之有感安心城市。又衛生局提報「電子煙查緝專案」，感謝衛生局、警察局、教育局等單位全力投入，從源頭輸入、網路販售到實體通路多管齊下，查獲大量違法產品，成功阻絕新型菸品流入市面，請各局處持續強化跨域情資通報與聯合稽查，加強校園周邊與網路平台宣導、輔導與管理機制，全面打擊非法電子煙，守護市民健康。



警察局局長方仰寧表示，統計今年迄今本局查獲毒駕案件886件，較去年同期增加222.18%，另毒品唾液快篩檢測執法自114年11月20日正式啟動，將毒品唾液快篩檢測及拒測之處置程序明確納入法規，統計迄今本局透過唾液快篩查獲毒駕145件，列6都排名第1名，其中包含交通事故9件、因處理他案時查獲12件、拒測8件及路上攔查116件，充分展現本局強力執法決心與成效，本局將持續落實毒駕查緝工作，加強執法力道及勤務密度，務求酒駕零容忍，以維護社會安全與交通秩序，守護市民生命財產安全。另在各項治安工作，本局將持續強化跨局處治安防護網，精準打擊犯罪，聚焦各重點治安工作，並善用科技警政工具，提升偵查效率，另賡續深化社區警政，強化守望相助網絡，落實防詐、反毒、防暴力等宣導，降低市民被害風險。



市長侯友宜強調，治安維護是各局處共同責任，務必通力合作並確保資訊即時流通與資源整合，期許持續秉持專業及效率發揮維護治安功能，各本其職打擊違法行為，共同打造安全友善之新北市。



侯友宜說，這段時間非常感謝警察局在114年警光獎拿到偵查犯罪類第一名，預防犯罪類及改善交通第二名，這個成績是非常優異，尤其榮獲第12波安居緝毒專案裡全國第一名殊榮，這段時間警察局在方局長帶領下大家全力以赴，不管是緝毒掃黑肅槍掃蕩賭博，配合市府的公共安全表現都非常卓越，讓環境優化，這是警察局跟市府團隊大家努力得來的成果。



特別在這裡謝謝銀行、農會及超商的幫忙，詐騙是我們全國民眾最討厭，也是最需要大家共同面對的挑戰 因為詐騙犯罪顯然這麼多年的努力 並沒有辦法完全壓制。希望全民一體，共同防詐，這段時間謝謝來到這裡來接受頒獎的數位代表。



因為你們的阻詐，讓我們損失金額有效下降兩千多萬，這成效不錯非常好，超商不但阻詐，也隨著隨機反應共同配合，在第一時間抓到車手，這是很卓越的表現，表示真的在詐團猖獗底下，民間力量可以有效嚇阻犯罪，在這要公開表揚所有有功朋友，此外最後一個公共安全稽查小組，已經行之多年，是全國典範，在斷水斷電事先預防上，展現出對治安維護預防性的力量。



我今天要特別提一個數據，請大家注意!自今年開始掃蕩毒駕，警察局今年迄今累積查緝886件 較去年同期比較，件數增加222%，等於是增加2倍多，表示毒駕很猖獗，警察局很賣力不斷臨檢盤查，擴大掃蕩範圍，但是毒駕依然還是很多，我們的成績是全國六都第一名，看到第一名很感觸很深，第一名到底好還不好，表示我們很努力但毒駕案件還是很多，包括11月20日唾液快篩試劑新制開始實施，配合交通盤檢跟擴大臨檢，我們已經抓到145件，11/20到現在才一個多月，就抓到145件，顯然毒駕很氾濫，我們也是六都第一，表示同仁很用心，但相對我們還要加把勁，透過不斷宣傳及預防機制，防制吸食毒品及毒駕情形。



有關如何善用犯罪預防網，包括治安防護網、提升偵查效率、社區警政守望相助落實防詐及掃毒反毒，這都是要大家一起努力的。包括今天報告電子菸查緝專案，都是透過衛生局、警察局及教育局等，從源頭深入，從小灌輸反毒觀念，深植教育體系在孩子身上，電子菸易誘使犯罪，讓年輕不懂事的孩子染上毒品 ，希望大家加把勁，在掃毒上持續努力。