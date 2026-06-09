新北治安會報 侯友宜：跨局處強化公共安全

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新北市長侯友宜今(9)日主持「115年6月份市府治安會報」，會前頒獎表揚銀行及超商聯防攔阻詐欺案件有功人員，包括第一商業銀行大坪林分行攔阻600萬元，以及統一超商板信門市攔阻32萬6,300元，並肯定地政事務所及警察局同仁攜手阻止不動產抵押詐騙，展現公私協力守護民眾財產成果。

另也表揚「內政部及本府114年社區治安營造工作評鑑」18個優質社區，由各里長代表接受認證標章，感謝積極推動治安社區營造，並肯定「查緝槍枝」、「打擊詐欺」、「掃蕩黑幫結合詐團」績優單位及「公共安全聯合稽查」有功人員，展現市府打擊犯罪與違法零容忍之決心。

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侯友宜表示，近期醫美院所偷拍事件引發關注，請警察局持續結合衛生局、體育局及公安稽查小組加強場所稽查，對違規或違法行為依法嚴辦，透過預防與執法並重，守護市民安心生活。同時，針對暴力滋事等危害公共安全行為，請警察局落實事前約制、現場蒐證及事後追查，全力守護社會秩序。

侯友宜強調，治安維護是各局處共同責任，務必通力合作並確保資訊即時流通與資源整合，期許持續秉持專業及效率發揮維護治安功能，各本其職打擊違法行為，共同打造安全友善新北。

本次會報專題報告涵蓋「校園周邊治安熱點提列作為」、「國際城市報案系統特色分析」及「全國頂尖城市災害應變中心（EOC）對比」。侯市長指出，請教育局與警察局持續落實熱點列管與跨局處聯防，並加速推動「新北校園通APP」警報器與警政服務APP串接，深化情境演練，確保緊急狀況下即時正確應變。

另於暑假期間務必加強活動安全維護及青少年保護，避免涉入不法。警察局、消防局應持續推動110報案系統及EOC智慧化升級，善用AI與數位科技提升派遣與指揮效率，並強化資安與備援，確保服務不中斷，同時確實整合跨局處情資、監控與救災系統，強化即時影像回傳機制，提升市政團隊應變能力，以科技結合專業守護市民安全。

警察局局長方仰寧表示，因應近期重大毒駕事故，本局配合全國「查緝毒駕及斷源緝毒」專案，啟動第一階段「雷霆掃蕩」勤務，以高強度密集執法、擴大路檢及溯源斷根等策略，全面加強毒品及毒駕查緝，後續持續推動第二階段「專案執法期」及第三階段「道路安全期」，結合科技偵查、大數據分析、路檢攔查與毒品溯源全力查緝。

另因應暑假及宮廟遶境活動，本局亦針對青少年聚集、危險駕車及遶境滋事等治安重點，規劃專案勤務，並持續結合各局處資源強化預防與查緝工作，全力守護市民安全與社會秩序。

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