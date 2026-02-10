新北治安會報 聚焦加強重要節日安維

市長侯友宜於治安會報公開表揚「公共安全聯合稽查工作」有功人員。(圖:新北市警察局提供)

新北市市長侯友宜十日主持了「一一五年二月份市府治安會報」，邀請各局處檢討治安工作成效並討論改進措施。他頒發獎項表揚在防止詐騙方面表現優異的銀行和超商。此外，會中也公開表揚在「公共安全聯合稽查工作」中表現優異的成員，肯定各局處的合作成果，展現市府對違法行為的零容忍態度。

侯友宜指出，春節期間治安和交通安全風險會增加，要求各局處落實「一一五年加強重要節日安全維護工作」的相關措施，目標是「零重大治安、交通事故」。他強調要遵循「事前預防、即時掌握、迅速處置」的原則，全面提升治安和交通維護能力，並加強警民合作及跨局處聯防，確保節日期間社會秩序穩定，讓市民安心過節。

會中，警察局報告了「捷運警察隊強化維安勤務作為及聯防策略」，該隊已於一月一日正式成立，旨在快速應對突發事件，並主動預防犯罪，強化跨單位合作，確保市民乘車安全。

警察局長方仰寧表示，為了保護市民在春節期間的生命、財產及交通安全，警局整合資源，強化治安和交通執法，並建立快速應對機制，通過前移警力和專案勤務，打擊各類違法行為。

同時，針對寒假期間，將加強防止飆車和取締不法改裝，確保治安穩定。此外，推動「守護新北安全座談會」，結合各機關專業，透過情境和案例說明，將公共安全觀念轉化為實用行動指引，提升市民的應變能力，共同打造安全、宜居的新北市。捷運警察隊成立後，將加強隨車巡邏、站體守望及見警率，並根據重點、機動、彈性原則部署警力，確保能夠即時處置突發狀況，建立跨單位、跨域聯防通報機制，全面提升捷運公共安全。

侯友宜強調，各局處應發揮治安、食安及公共安全的維護功能，鼓勵市府同仁利用會報平台，加強協調和團隊整合，持續打擊不法行為，共同打造安全友善的新北市。