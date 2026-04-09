新北治療師性侵至少8男童！ 侯友宜譴責：侵害兒童零容忍

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侯友宜視察永平國小地下停車場工程。（圖／翻攝畫面）





新北市板橋某治療復健診所傳出陳姓治療師涉嫌性侵至少8名男童的事件，消息一出震驚各界，新北市婦幼隊獲報後隨即展開調查，本月初展開拘提行動，陳嫌目前也已遭收押，目前也仍在擴大追查，釐清是否有其他被害幼童；而新北市長侯友宜上午被媒體問及此事時，也嚴肅譴責，強調侵害兒童絕對是零容忍！

新北市長侯友宜今天（9日）上午前往視察永和區永平國小地下停車場工程，被媒體問及此事時，也做出回應指出，「我在這裡嚴肅的譴責這樣一個犯罪行為，侵害兒童絕對是零容忍」。

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侯友宜說，第一時間特別成立應變機制，要求業者在法律上該負起責任，對這個治療師該解聘已經就解聘了，然後從嚴移送司法來偵辦，也給被害家庭法律、心理諮商全力地支持，絕對嚴肅的面對，好好的保護兒童的安全。

回顧案情，全案源於新北市婦幼隊接獲醫院轉報，有男童疑似遭性侵事件，擴大追查後，發現是男童平時就診的板橋某治療復健診所陳姓治療師涉有重嫌，經報請檢察官指揮偵辦後，本（4）月2日拘提陳嫌到案，並前往診所搜索，查扣電腦、監視器等度。

檢警追查發現至少有8名男童受害，其中不乏學齡前幼童，將擴大追查是否有其他被害男童，而檢方複訊後向法院聲請羈押陳嫌，法院上週六（4日）開庭審理後裁定收押。

侯友宜被媒體問及此事時，也做出回應指出，「我在這裡嚴肅的譴責這樣一個犯罪行為，侵害兒童絕對是零容忍」。（圖／翻攝畫面）

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