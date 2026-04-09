新北治療師「診間侵犯孩童」受害至少8人！衛福部出手將公布姓名

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社會中心／綜合報導

翻版熔爐！看準孩童「不會講話」新北市治療師診間侵犯童，民進黨新北市議員黃淑君7日在議會質詢時揭露，有家長向她陳情，指控新北某治療機構內的治療師，涉嫌對多名學童進行性侵。對此，新北市警察局長方仰寧在答詢時證實案件屬實，目前已確認至少8名孩童受害，涉案人也已移送地檢署偵辦，並於上週六遭法院裁定收押。









台版熔爐案！新北治療師鎖定「不會說話」孩童 侵犯至少8人、衛福部出手將公布姓名

衛福部醫事司副司長劉玉菁進一步說明，，若認定涉及業務違法，可處以停業處分或撤銷執照；若最終確定停業，相關資訊也將公開於醫事人員性別事件專區，包括當事人姓名等資料。（圖／翻攝自＠google map）

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新北某間診所的陳姓語言治療師，長期在診間對身心障礙孩童進行猥褻與侵犯，受害者中甚至包含尚未進入學齡的幼童，黃淑君表示，這些受害學童多因身心需求接受專業協助，卻反遭專業人員侵害，直到家長察覺孩子出現異常狀況，帶往醫院檢查後才揭露案情。由於部分孩子表達能力有限，實際受害人數恐不止於此，她也呼籲市府儘速全面介入調查，避免類似情況持續擴大。

警方指出，本案源於3月下旬有家長報案，隨即報請地檢署指揮偵辦，並對涉案診所進行搜索與證物查扣。過程中，警方從院內監視器畫面中發現更多可疑情節，進一步擴大清查，目前已確認8名被害人，由於相關影像資料數量龐大，案件仍在持續釐清中，不排除還有其他受害者。

新北市社會局長李美珍表示，後續將為受害孩童及其家庭提供法律協助、心理諮商等支持服務；衛生局長陳潤秋則強調，此類行為令人無法容忍，待司法調查結果出爐後，將依法對涉案人員及相關機構進行懲處，若為自營診所將面臨停業、停照，若為受僱人員也會依規究責，防止其再接觸兒童。

衛福部醫事司副司長劉玉菁進一步說明，目前該名語言治療師已遭羈押，新北市衛生局也已前往涉案診所展開調查蒐證。衛福部已發函要求加強監督診所對醫事人員的管理責任，並指示立即限制該治療師執業範圍，不得再接觸任何病患。劉玉菁指出，依《語言治療師法》第33條規定，若認定涉及業務違法，可處以停業處分或撤銷執照；若最終確定停業，相關資訊也將公開於醫事人員性別事件專區，包括當事人姓名等資料，以利社會大眾知情。

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