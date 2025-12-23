新北泰山公寓卡式爐氣爆 30歲男燙傷送醫

新北市泰山區泰林路二段一處公寓，今（23）日晚間7時許發生疑似卡式爐使用不慎引發的氣爆事件。消防隊獲報到場後，發現人行道及馬路上散落大量碎玻璃，隨即進入公寓檢查。

新北泰山公寓卡式爐氣爆，30歲男子燙傷送醫。（圖／翻攝畫面）

據了解，氣爆發生在5樓住戶，當時附近多名民眾聽到巨大爆炸聲外出查看，雖未見明顯火煙，但發現玻璃碎裂情形，紛紛報案。消防人員到場後立即佈署水線，以防後續危險。

消防初步確認，屋內一名約30歲男子疑似在操作瓦斯設備時發生意外，造成肢體燙傷，意識清楚，已送往林口長庚醫院治療。現場無明顯火勢，詳細氣爆原因仍待消防單位進一步調查釐清。

