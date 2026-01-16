新北泰山公寓火警！濃煙狂竄4人受困 2人吸入濃煙送醫

新北市泰山區昨日晚間發生一起火警事故，引發當地居民關注。根據新北市消防局通報，晚間6時許，位於泰山區明志路上的一棟公寓4樓房間內疑似發生電器走火，火勢雖未迅速擴大，但產生的濃煙快速向上竄升，直接影響到5樓的出租套房區域。

事發當時，5樓多名住戶因濃煙瀰漫，視線受阻且擔心吸入過多濃煙，紛紛躲在各自房間內不敢外出，形成受困情況。接獲報案後，新北市消防局立即派遣消防人員趕赴現場進行救援作業。

消防人員抵達現場後，迅速展開救援行動。救援人員首先確認火源位置，同時派員進入5樓協助受困民眾脫困。在專業且迅速的救援下，消防人員成功從5樓救出4名受困民眾。經現場初步檢查，其中2名民眾疑似因吸入濃煙出現不適症狀，雖然並無外傷且意識清楚，但基於安全考量，消防人員仍將這2名民眾送往醫院進行預防性檢查與治療。

廣告 廣告

火勢在消防人員的專業處置下已完全撲滅，現場並未造成更大範圍的損害。目前消防局正在進行火場鑑識工作，針對起火點進行詳細勘查，以釐清這起火警的確切原因。初步研判可能與電器設備故障有關，但詳細起火原因仍需進一步調查確認。

這起事件再次提醒民眾注意居家消防安全，特別是電器使用安全。專家建議，民眾應定期檢查家中電器設備與線路，避免使用老舊或損壞的電器產品，同時確保住處配備滅火器與住宅用火災警報器等基本消防設備。對於出租套房等多戶共同居住的建築，更應加強防火管理與逃生動線規劃，確保住戶安全。

更多品觀點報導

深夜驚魂！中和公寓氣爆男子全身燻黑昏迷

驚！清晨連環火警 台南、基隆住宅陷火海 多人受困陽台

