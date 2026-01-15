新北泰山公寓疑電器走火 出租套房救出4人

（中央社記者曹亞沿、王鴻國新北15日電）新北市泰山一棟公寓4樓晚間疑電器走火，濃煙竄至樓上出租套房，民眾躲在房內不敢出來。警消救出4人，其中2人因吸入濃煙預防性送醫。火勢已撲滅，起火原因待查。

新北市消防局獲報，今天晚間6時許泰山區明志路上一棟公寓4樓房間內疑似電器走火，濃煙竄至5樓的出租套房，許多民眾躲在房間內不敢出來。

消防人員到場後從5樓救出4人，其中2人疑似吸入濃煙，無外傷、意識清楚，預防性送醫檢查。目前火勢已撲滅，詳細起火原因仍待調查。（編輯：林恕暉）1150115