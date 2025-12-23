新北泰山公寓突傳氣爆 30歲男欲洗澡卻燙傷

新北泰山區一棟公寓晚間發生氣爆。（翻攝畫面）

新北市泰山區泰林路1棟公寓今日19時驚傳氣爆意外，1名30歲男子欲洗澡，打開瓦斯桶開關時卻突然發生氣爆，男子遭燙傷送醫。

新北市泰山區泰林路二段一處公寓5樓住戶，今（23日）19時許突傳聽到一聲巨大爆炸聲，吸引不少民眾外出查看，儘管未明顯見到火煙，但出現玻璃破裂的情形，紛紛報案。消防人員迅速到場立即部署水線，以防後續危險。

消防部門初步確認，屋內1名約30歲男子正要洗澡操作瓦斯桶開關，不明原因發生意外，造成肢體有燙傷，在意識清楚的情況送往林口長庚醫院治療。現場無明顯火勢，詳細氣爆原因仍待消防單位進一步調查釐清。

更多鏡週刊報導

日航舊金山飛成田遇亂流 空服員重摔腳骨折！運安會要查了

不明人士恐嚇桃機、機捷放炸彈 航警局：已加派警力戒備

雙城論壇當日來回 蔣萬安坐鎮台北：確保大型活動維安到位