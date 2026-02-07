新北泰山彈指部社宅工程啟動 李宇翔期待提供1200戶居住量能

248260207a04

原新北市泰山區彈指部宿舍的土地，目前正式啟動「貴和安居B」社會住宅工程，市議員李宇翔出席動土典禮見證這場空間轉型。李宇翔指出，這件案子結合內政部、國防部、國家住都中心與市府的多方力量，成功把軍方職務宿舍轉化為公共資源；土地回歸公共使用後，將優先照顧有需求的家庭，成為地方活化閒置空間的指標。

泰山區居住能見度將隨著社宅進度大幅邁進。除了原本慈光26基地改建的A區560戶，B區也規劃688戶，兩期合計提供超過1200戶空間。李宇翔分析，這類大規模建設能有效提升地方的居住承載力，這不單是硬體工程的翻新，更是對泰山整體居住環境的長線投資，讓公共土地發揮更大的社會韌性。

建築規劃除了住宅單元，也融入休閒景觀、公托、托老與活動中心，並導入地震監測設備。李宇翔認為，這些公共設施能與鄰近居民共享，帶動老舊社區展現新面貌。隨著塭仔圳重劃區開發持續推進，未來貴和與貴子兩里的生活機能、交通環境都將更趨完善且宜居。

針對整體工程時程，李宇翔強調會嚴格監督進度，目前A區預計在2026年年底完工，B區則力求於2029年如期且如質交付。他承諾會持續在一線把關，確保工程達到高品質標準，讓市民能在泰山安心成家並穩定生活。

