新北泰山自來水管破管搶修 停水範圍一次看
今天下午開車行經泰山區的朋友們，恐怕都被路面上突然湧出的「小噴泉」嚇了一跳。就在今天（21日）下午1時左右，新北市泰山區新北大道五段與民生路口突然發生自來水管線爆裂意外，大量清水混著泥沙從地面竄出，瞬間讓路面變成一條小河。台灣自來水公司也緊急搶修，停水範圍曝光。
警方緊急出動4名警力
這起突發的管線破裂事件發生後，新北市消防局與林口警分局迅速接獲報案。警方考量到新北大道是重要幹道，積水可能造成車輛打滑或熄火，隨即派出4名警力在現場進行緊急交通管制，引導後方車輛改道行駛。當時現場路段積水高度已經淹過半個輪胎，部分騎士見狀紛紛掉頭避開。所幸在警消配合疏導下，現場並未發生嚴重追撞事故，目前積水也隨著管線關閉而逐漸消退中。
重劃區破管搶修
這次意外疑似是鄰近重劃區內的自來水管線老舊或施工不慎導致破裂。自來水公司在接獲通知後，已於下午1時53分派員趕赴光復路一段附近關閉制水閥。這起爆裂意外也造成了連帶影響，除了泰山區外，鄰近的三重區包括五谷王北街、神農街、重新路五段等周邊路段都出現停水狀況，受影響範圍相當廣泛，讓許多正在午休或營業的商家措手不及。
停水地區範圍
新北市/三重區/五谷王北街、德厚街、清傳街、疏洪西路、神農一街、神農街、興德路、重新路五段。新北市/三重區/三重交流道、五谷王北街、德厚街、清傳街、疏洪西路、神農一街、神農街、興德路、重新路五段、頂文一街、頂文二街、頂文路。
搶修作業完成後將陸續恢復供水
自來水公司表示，目前維修人員正在現場全力進行破管搶修，預計復水時間大約在下午2時30分左右，目前部分區域已經先行復水。水公司特別提醒受影響的住戶，停水期間務必關閉抽水機電源，以免馬達空轉燒壞，如果是進水口低於地面的用戶，也要記得關掉制水閥防止虹吸污染。由於管線末端或地勢較高的區域，水流到達的時間會稍微延後，請民眾多加包涵，若有用水疑慮可撥打客服專線查詢。
