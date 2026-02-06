新北泰山運動中心升級！ 新春好康四連發 「這幾天」免費

社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導

就快過年了，新北市政府持續推動「運動中心場館升級」，除了推出新春好康四連動，邀請市民利用春節期間，出門運動健身。其中，泰山區國民運動中心，即日起到2月8號，試營運期間全館設施，免費對外開放，還有新增「滑板場」，創下全國國民運動中心的首例。

活動主持人：「請上板。」新北市長侯友宜、泰山區區長，還有幾位新北市議員們，一腳踩下滑板，完成上板動作，為運動中心場館升級記者會，揭開序幕。新北市長侯友宜：「在營運的轉換過程當中，我們就要求承辦的運動中心廠商們，一定要提升優質的運動空間跟環境。」新北市政府體育局推動，國民運動中心營運轉移計劃，除了引進專業團隊投入資源，也針對場館設施和服務，進行升級。其中，泰山國民運動中心不僅是全國第一個，結合滑板場地的運動中心，即日起到2月8號，試營運期間，全館設施都開放免費體驗。全新北市的運動中心，在過年期間，還推出新春好康四連動，包括初二體適能免費、初三游泳池免費、初四身體檢測買一送一，初五購買月票，現折200元。

新北市泰山國民運動中心場館升級。（圖／民視新聞）新北市長侯友宜：「馬年你們最好運，就是要來我們運動中心來運動，身體健康心情愉快精神又好，所以你再怎麼吃再怎麼喝，你只要有運動，相信你的身體一定是健康的。」滑板教父王天麟vs.活動主持人：「極限中心以外這是唯一一個，第一個結合運動中心的（場地），結合運動中心結合滑板的地方，是不是值得來一下掌聲啊，超棒真的要給它大大的掌聲，這真的超棒。」新的一年即將到來，邀請市民們，到運動中心活動筋骨，健康迎好年。

新北市泰山國民運動中心場館升級。（圖／翻攝畫面）

