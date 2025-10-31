新北泰山養豬場偷餵廚餘 封鎖廚餘槽開罰8萬元

（中央社記者曹亞沿新北31日電）新北農業局昨天赴泰山區一處養豬場稽查，發現含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中仍有廚餘，人員立即將廚餘送至焚化爐銷毀，封鎖廚餘槽禁止再啟用，並依法開罰8萬元。

新北市農業局30日赴泰山區一處養豬場稽查，發現含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中仍有廚餘，人員立即將廚餘送至焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽。 （新北市農業局提供） 中央社記者曹亞沿傳真 114年10月31日

台中養豬場日前爆發非洲豬瘟疫情，農業部公告自10月22日起全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用。

新北市農業局指出，10月22日當天新北通知轄內66間廚餘養豬場，改以飼料或植物性廢渣餵養，並展開全面稽查。

廣告 廣告

農業局30日聯合稽查小組至泰山區一處養豬場稽查，發現場內及業者車輛上存放含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽及飼料槽皆留有廚餘，明顯違規，立即要求業者將廚餘載至樹林焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽，禁止再啟用，依違反動物傳染病防治條例及飼料管理法，分別開罰5萬及3萬元，共計8萬元。

農業局呼籲畜牧業者，為防範非洲豬瘟疫情，不得使用廚餘餵飼豬隻，後續將持續稽查，違規者將依法連續裁處，切勿心存僥倖以身試法。（編輯：林恕暉）1141031