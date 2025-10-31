新北泰山養豬場偷餵廚餘！最高罰400萬 再違規將連續開罰

新北市泰山一處養豬場被查出違法廚餘餵豬，最高開罰400萬元。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市府農業局昨日前往泰山區一處養豬場稽查，發現場內放置含廚餘的桶槽，且蒸煮槽中仍有廚餘，已違反動物傳染病防治條例及飼料管理法，分別可裁處5至100萬以及3至300萬元罰鍰，稽查人員已將廚餘送至焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽禁止再啟用。

自台中爆發非洲豬瘟疫情，農業部公告自10月22日起全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用。新北市農業局當天同步通知轄內66場具廚餘再利用檢核的廚餘養豬場遵守規定，改以飼料或植物性廢渣餵養，並展開養豬場全面稽查。

新北市農業局30日聯合稽查小組至泰山區一處養豬場，竟發現場內及業者車輛上還有存放含廚餘的桶槽，且蒸煮槽及飼料槽皆留有廚餘，明顯違反規定，當即要求業者將廚餘載運至樹林焚化爐銷毀，並以封鎖線封鎖廚餘槽，禁止再啟用。後續將依法裁處並持續至現場複查。

泰山養豬場違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》，可分別裁處5至100萬及3至300萬元罰鍰，農業局複查倘有違規者將依法連續裁處。農業局呼籲，為防範非洲豬瘟疫情傳入，不得使用廚餘餵飼豬隻，切勿心存僥倖，以身試法。

