新北泰山養豬場被抓包「用廚餘餵豬」 最高開罰400萬

新北市農業局30日前往泰山區一處養豬場稽查，發現場內及業者車輛上存放含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽及飼料槽皆留有廚餘，已違反動物傳染病防治條例及飼料管理法，最高可分別裁處100萬及300萬元罰鍰，稽查人員當場押車將廚餘送至焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽禁止再啟用。

稽查人員封鎖廚餘槽禁止再啟用。（圖／ 新北市政府農業局 提供）

為防範非洲豬瘟疫情，農業部公告自10月22日起全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用。農業局於禁令實施當日已通知轄內66場具廚餘再利用檢核的廚餘養豬場遵守規定，改以飼料或植物性廢渣餵養，並展開養豬場全面稽查。

廣告 廣告

豬場的廚餘槽未清空。（圖／ 新北市政府農業局 提供）

農業局30日主動聯合稽查小組至泰山區一處養豬場稽查時，發現業者明顯違反規定，立即要求將廚餘載運至樹林焚化爐銷毀，並以封鎖線封鎖廚餘槽，禁止再啟用。農業局表示，後續將依法裁處並持續至現場複查。

車輛存放含廚餘的桶槽。（圖／ 新北市政府農業局 提供）

農業局呼籲畜牧業者，為防範非洲豬瘟疫情傳入，不得使用廚餘餵飼豬隻，後續將持續辦理稽查，倘有違規者將依法連續裁處，切勿心存僥倖，以身試法。

飼料槽留有骨頭碎屑。（圖／ 新北市政府農業局 提供）

延伸閱讀

愛貓離世太傷心！巴西31歲健美冠軍突中風身亡

回敬川普喊「核試爆」？紐時：陸重啟新疆羅布泊核試驗場

影/蘇澳台9線砂石車右轉不慎 轎車挨撞「慘被推著走」