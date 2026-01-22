新北泰山、板橋2處公托啟用 22日下午2點半起開放登記

新北市泰山中山及板橋柏翠兩家公托22日啟用，新北公托累計已達130家。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公共托育中心第129家「泰山中山公托中心」及第130家「板橋柏翠公托中心」於22日舉行聯合開幕儀式，泰山中山公共托育中心可收托60名、板橋柏翠公共托育中心可收托40名0至2歲嬰幼兒，自22日下午2點半至2月24日下午5時止，家長可至「新北育兒資訊網」填寫登記表單；若登記人數超過收托名額，將於2月25日上午10點公開抽籤。

新北市長侯友宜表示，孩子是每個家庭最珍貴的心肝寶貝，市府責無旁貸打造更穩定、完善的托育安全網，截至目前，新北市已設置130家公共托育中心，可收托6,555名幼兒，另有253家私立托嬰中心，整體收托量能達16,769人；若再結合居家托育服務，家外托育率已突破45%，大幅超越OECD國家平均的36%，穩居全國之冠。

侯友宜指出，泰山中山公共托育中心為泰山區第3家公托，因應泰山與新莊交界地區人口成長快速、托育需求殷切而設置，未來將結合下新莊生活圈與泰山產業聚落，提供雙薪家庭及通勤家長專業、平價且安心的托育服務。

板橋柏翠公共托育中心則為江子翠地區首間正式成立的公共托育中心，不僅補齊板橋都會區托育服務的重要拼圖，也大幅提升板橋區整體托育量能，中心以「給孩子另一個家」為核心理念，透過溫潤木質空間設計及專業混齡托育模式，營造被呵護、被疼愛的成長氛圍，成為在地家庭的重要後盾。

社會局長李美珍表示，泰山中山公共托育中心可收托60名、板橋柏翠公共托育中心可收托40名0至2歲嬰幼兒，自今年1月22日下午2點半至2月24日下午5時止，家長可至「新北育兒資訊網」填寫登記表單；若登記人數超過收托名額，將於2月25日上午10點公開抽籤，並於當日下午2點公告錄取名單。

