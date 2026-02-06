新北活化2,600處校園空間 串起樂齡服務

文化國小社區共讀站

林口特教小作所

林口高中社區共讀站

金美國小公共托育中心

深坑國小公共親子中心

彭福國小小作所

瑞芳國小公共托育中心

中正國中非營利幼兒園

大觀國中非營利幼兒園

新北市教育局自101年起攜手社會局、衛生局、財政局等相關局處，持續盤點校園餘裕空間，透過跨局處整合與彈性運用，讓校園不只承載學習功能，更延伸成為社區可近、可用、可依靠的公共服務場域，展現市府善用公共資源、回應民生需求的具體行動力。

新北市教育局校園工程營繕科科長蘇柏宇表示，新北市累計已活化超過2,600間教室，其中運用學校空間設置55處公設民營托嬰中心，照顧超過2,600位0至2歲嬰幼兒，透過既有空間再利用，不僅提升校園場域效益，也協助家庭就近獲得托育支持，減輕家長育兒照顧壓力與負擔，讓「找得到、用得到、放心用」的公共托育資源更貼近生活圈。

廣告 廣告

目前全市校園內已設有多項社會福利空間，除托育服務外，也結合公辦及非營利幼兒園，並陸續導入銀髮俱樂部、樂齡中心、社區共讀站、公共親子中心等多元功能，逐步形塑跨世代共學共融的生活網絡，學校成為親子共伴、長者樂活、鄰里交流的共同場域，讓教育空間在課堂之外，持續為社區注入溫度與支持。

教育局強調，新北市將持續以「全力盤點、精準設置」為原則，定期檢視校園空間使用情形，並依人口結構變化滾動調整配置策略，同時強化跨局處協調整合，確保每一項空間活化的案例都能兼顧教育本質、校園安全與社區需求，讓新北每座校園都能陪伴支持社區，成為世代共榮的重要力量。