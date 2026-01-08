新北流感疫苗再擴大 即日起提供40至49歲市民接種





新北市為照顧更多市民防疫需求，自購流感疫苗即日起再擴大接種對象，凡設籍本市40至49歲市民皆可接種，目前尚餘約2,000劑，數量有限，請符合資格民眾儘速前往本市29區衛生所接種。另新冠疫苗自115年1月1日起開放全國滿6個月以上民眾接種，鼓勵市民「左流右新」同時接種，獲得雙重保護。

依據疾管署監測資料，全國自114年10月起，流感併發重症確定病例達418例，其中83例死亡；新冠累計重症49例，其中6例死亡，近九成以上病例未接種本季疫苗。近期日夜溫差大，加上過年前群聚活動增多，可能提升流感及新冠感染風險，因此為降低職場群聚，避免病毒回到家庭傳播，特別提供免費到職場進行流感及新冠疫苗接種服務，鼓勵企業與所轄衛生所聯繫安排，共同善盡照顧員工健康之責任。

衛生局提醒疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力，同時仍需落實個人防疫措施，有症狀時應自主佩戴口罩，避免上班上課。接種疫苗是預防疾病最有效的方法，「左流右新」健康加倍，既保護自己，也保護家人及朋友。更多疫苗接種資訊請至本局網站查詢，路徑：本局網站>機關業務>疾病管制>新北市流感及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢。

