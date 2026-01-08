新北流感疫苗再擴大 40至49歲市民即日起可接種

新北市流感疫苗擴大四十至四十九歲市民即日起可至各區衛生所接種。（圖：新北衛生局提供）

▲新北市流感疫苗擴大四十至四十九歲市民即日起可至各區衛生所接種。（圖：新北衛生局提供）

配合秋冬防疫，全國自去（一一四）年十一月起提供五十歲以上民眾接種流感疫苗。新北為照顧更多市民自購流感疫苗，即日起再擴大接種對象，凡設籍新北市四十至四十九歲市民皆可接種。衛生局今（八）日表示，目前尚餘約二千劑，數量有限請符合資格民眾儘速前往二十九區衛生所接種。

依據疾管署監測資料，全國自一一四年十月起，流感併發重症確定病例達四百一十八例，其中八十三例死亡；新冠累計重症四十九例，其中六例死亡，近九成以上病例未接種本季疫苗。近期日夜溫差大，加上過年前群聚活動增多，可能提升流感及新冠感染風險。為降低職場群聚，避免病毒回到家庭傳播，特別提供免費到職場進行流感及新冠疫苗接種服務，鼓勵企業與所轄衛生所聯繫安排，共同善盡照顧員工健康責任。

衛生局提醒，疫苗接種約需二週才能獲得足夠保護力，符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力。同時仍需落實個人防疫措施，有症狀時應自主佩戴口罩，避免上班上課。接種疫苗是預防疾病最有效的方法，「左流右新」健康加倍。更多疫苗接種資訊請至新北市政府衛生局網站查詢。