新北流感疫苗擴及40歲 衛生局籲左流右新防疫即起接種

（記者陳志仁／新北報導）配合秋冬防疫政策，全國自114年11月1日起提供50歲以上民眾接種流感疫苗，新北市為照顧更多市民防疫需求，自購流感疫苗即日起再擴大接種對象，開放設籍新北市40至49歲市民接種；目前尚餘約2,000劑，數量有限，呼籲符合資格民眾儘速前往29區衛生所接種。

新北市政府衛生局局長陳潤秋表示，新冠疫苗自今年1月1日起，開放全國滿6個月以上民眾接種，鼓勵市民採取「左流右新」同時接種流感與新冠疫苗，一次獲得雙重保護力，降低感染後發生重症及併發症風險。

依據疾病管制署監測資料顯示，全國自114年10月起，流感併發重症確定病例已達418例，其中83例死亡；新冠累計重症49例，其中6例死亡，且近九成以上病例未接種本季疫苗，顯示疫苗接種對防重症及死亡具關鍵保護效果。

衛生局指出，近期日夜溫差大，加上農曆年前後聚餐、尾牙與家庭團聚等群聚活動增加，恐提升流感及新冠病毒傳播風險；為降低職場群聚感染，避免病毒帶回家庭，市府特別提供免費到職場施打流感及新冠疫苗服務，鼓勵企業主動與所轄衛生所聯繫安排，共同守護員工健康。

衛生局提醒，疫苗接種後約需兩週才能產生足夠保護力，符合接種資格民眾，尤其長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速完成接種；同時仍須落實個人防疫措施，若出現不適症狀應配戴口罩並避免上班上課，接種疫苗是預防疾病最有效的方法，「左流右新」健康加倍，保護自己，也保護家人及朋友。

