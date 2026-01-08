新北流感疫苗擴大對象 即日起開放40至49歲市民接種

〔記者賴筱桐／新北報導〕配合秋冬防疫政策，全國自2025年11月1日起提供50歲以上民眾接種流感疫苗，新北市衛生局今(8)日宣布，即日起再擴大對象，凡設籍新北市40至49歲市民皆可接種，目前尚餘約2000劑，符合資格的民眾可前往全市29區衛生所接種。

另外，新冠疫苗自今年1月1日起，開放全國滿6個月以上民眾接種，衛生局鼓勵市民「左流右新」同時接種，獲得雙重保護力。

依據疾管署監測資料，全國自2025年10月起，流感併發重症確定病例達418例，其中83例死亡，另新冠累計重症49例，其中6例死亡，近9成以上病例未接種本季疫苗。

衛生局表示，近期日夜溫差大，加上過年前群聚活動增多，可能提升流感及新冠疫情感染風險，為降低職場群聚，避免病毒回到家庭傳播，市府提供免費到職場辦理流感及新冠疫苗接種服務，鼓勵企業與所轄衛生所聯繫安排，善盡照顧員工健康的責任。

衛生局提醒，接種疫苗是預防疾病最有效的方法，接種後約需2週才能產生足夠保護力，符合資格的民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速施打流感及新冠疫苗，提升免疫保護力，同時需落實個人防疫措施，有症狀時應戴口罩，避免上班、上課。

