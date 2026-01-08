新北流感疫苗「40至49歲」即日起免費接種 剩2000劑動作要快！

中央自去年11月1日開放50歲以上民眾接種後，新北市再度擴大接種對象範圍。設籍新北市的40至49歲民眾即日起可接種公費流感疫苗，新北市自購的疫苗目前約有2000劑，符合資格者可前往全市29區衛生所施打。

（示意圖／Pixabay）

疾管署監測資料顯示，去年10月起全國流感併發重症確定病例已達418例，死亡人數83例，新冠肺炎累計重症49例、6例死亡，值得注意的是近9成以上病例皆未接種本季疫苗。

新北市疾管科科長王美華表示，日夜溫差大加上過年前群聚活動增加，可能提升流感及新冠病毒感染風險。為避免職場群聚感染並防止病毒傳播至家庭，新北市特別提供免費到職場進行流感及新冠疫苗接種服務，企業可與所轄衛生所聯繫安排。

王美華提醒，疫苗接種後約需2週才能產生足夠保護力，符合接種資格的民眾應儘速施打，特別是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群更應接種流感及新冠疫苗以提升免疫保護力。民眾仍需落實個人防疫措施，有症狀時應自主佩戴口罩並避免上班上課。

新冠疫苗自今年1月1日起開放全國滿6個月以上民眾接種，可採「左流右新」方式同時接種兩種疫苗，獲得雙重保護。

