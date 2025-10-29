「新北海派」巡迴活動 相約富基魚市品嚐尚青海味

▲富基漁港。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】「新北海派」巡迴活動熱鬧進行中!11月1日及2日將於富基魚市登場「Let’s購~富基」活動，現場推出多項精彩內容：民眾消費滿額即可兌換現金抵用券並獲得一次扭蛋機會，還有以白帶魚為主題的料理試吃、食魚教育體驗與小學堂系列活動。活動現場更設有360度拍照體驗區與趣味互動遊戲，讓大小朋友都能玩得盡興、吃得開心。新北市漁業處誠摯邀請民眾本週六、日相約富基魚市，品嚐尚青海味，享受兼具教育、娛樂與拍照樂趣的漁港假期！

▲海鮮試吃活動。

富基魚市位於石門區富基漁港內，是北海岸知名的漁產集散地，提供料理建議與代客料理服務，讓遊客現選現吃，現撈海鮮新鮮上桌，品嚐「尚青」的海味。11月1日及2日的「Let’s購～富基」活動，祭出多重優惠與豐富體驗，邀請民眾一起感受富基漁港的熱鬧魅力。活動期間於生鮮攤位單筆消費滿3,000元可獲200元抵用券；乾貨及生魚片攤位單筆消費滿1,000元可獲100元抵用券。消費滿額還可扭蛋一次，獎項包括魚市抵用券、萬里蟹（三點蟹）與攤商好禮，數量有限，送完為止。現場並推出限量白帶魚料理試吃，每日上午11時30分及下午2時30分各限量100份，讓民眾免費品嚐白帶魚的鮮甜滋味。

本週末來富基除採買當季新鮮漁獲外，現場也安排多項趣味互動活動。「寓教漁樂海洋互動遊戲體驗」提供排行榜競賽，分數前10名可獲精美文宣品，巡迴活動最終巡迴分數前3名將可獲得新北漁產禮盒；「360度拍照體驗」只要標註好友並上傳全景影片至個人IG限動，即可參加抽獎，有機會獲得海派好禮，最大獎是福容大飯店福隆雙人住宿券(價值14,800元)。同場加映「白帶魚食魚教育體驗」與「白帶魚小學堂」，以閃亮銀白的白帶魚為主角，帶領民眾認識其種類、捕撈方式、挑選、營養價值及烹調等。透過食魚教育，不僅可學知識，還能品嚐香氣四溢的白帶魚米粉。此外，只要答對小學堂問題，就可獲得限量白帶魚磁鐵小燈箱，寓教於樂、趣味滿分。

新北市漁業處表示，「新北海派」巡迴活動不僅讓民眾品嚐美味白帶魚料理，也透過食魚教育及互動遊戲認識食材來源與營養價值，進一步引導大家了解海洋永續的重要觀念。民眾可趁週末走訪石門，從白沙灣到富貴角一路暢遊，最後再到富基漁港參加食魚教育與體驗活動，在寓教於樂中欣賞壯麗海景。新北市漁業處誠摯邀請大家本週末相約富基魚市，享受兼具教育、娛樂與美食的漁港假期，體驗「新北海派」最道地的漁港風情。