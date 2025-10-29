「新北海派」巡迴活動 相約富基魚市品嚐尚青海味
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】「新北海派」巡迴活動熱鬧進行中!11月1日及2日將於富基魚市登場「Let’s購~富基」活動，現場推出多項精彩內容：民眾消費滿額即可兌換現金抵用券並獲得一次扭蛋機會，還有以白帶魚為主題的料理試吃、食魚教育體驗與小學堂系列活動。活動現場更設有360度拍照體驗區與趣味互動遊戲，讓大小朋友都能玩得盡興、吃得開心。新北市漁業處誠摯邀請民眾本週六、日相約富基魚市，品嚐尚青海味，享受兼具教育、娛樂與拍照樂趣的漁港假期！
▲海鮮試吃活動。
富基魚市位於石門區富基漁港內，是北海岸知名的漁產集散地，提供料理建議與代客料理服務，讓遊客現選現吃，現撈海鮮新鮮上桌，品嚐「尚青」的海味。11月1日及2日的「Let’s購～富基」活動，祭出多重優惠與豐富體驗，邀請民眾一起感受富基漁港的熱鬧魅力。活動期間於生鮮攤位單筆消費滿3,000元可獲200元抵用券；乾貨及生魚片攤位單筆消費滿1,000元可獲100元抵用券。消費滿額還可扭蛋一次，獎項包括魚市抵用券、萬里蟹（三點蟹）與攤商好禮，數量有限，送完為止。現場並推出限量白帶魚料理試吃，每日上午11時30分及下午2時30分各限量100份，讓民眾免費品嚐白帶魚的鮮甜滋味。
本週末來富基除採買當季新鮮漁獲外，現場也安排多項趣味互動活動。「寓教漁樂海洋互動遊戲體驗」提供排行榜競賽，分數前10名可獲精美文宣品，巡迴活動最終巡迴分數前3名將可獲得新北漁產禮盒；「360度拍照體驗」只要標註好友並上傳全景影片至個人IG限動，即可參加抽獎，有機會獲得海派好禮，最大獎是福容大飯店福隆雙人住宿券(價值14,800元)。同場加映「白帶魚食魚教育體驗」與「白帶魚小學堂」，以閃亮銀白的白帶魚為主角，帶領民眾認識其種類、捕撈方式、挑選、營養價值及烹調等。透過食魚教育，不僅可學知識，還能品嚐香氣四溢的白帶魚米粉。此外，只要答對小學堂問題，就可獲得限量白帶魚磁鐵小燈箱，寓教於樂、趣味滿分。
新北市漁業處表示，「新北海派」巡迴活動不僅讓民眾品嚐美味白帶魚料理，也透過食魚教育及互動遊戲認識食材來源與營養價值，進一步引導大家了解海洋永續的重要觀念。民眾可趁週末走訪石門，從白沙灣到富貴角一路暢遊，最後再到富基漁港參加食魚教育與體驗活動，在寓教於樂中欣賞壯麗海景。新北市漁業處誠摯邀請大家本週末相約富基魚市，享受兼具教育、娛樂與美食的漁港假期，體驗「新北海派」最道地的漁港風情。
其他人也在看
4兆俱樂部 蘋果入列 輝達.微軟各有新合作案
4兆美元市值俱樂部，繼輝達、微軟，28日出現新的成員：蘋果。這一天，蘋果公司的市值，一度站上4兆美元，原因是最新的iPhone型號需求強勁。自9月9日上市以來，蘋果股價已上漲約13%，這使得公司股價，今年首次轉作正成長。而看到4兆俱樂部的其他2位成員，輝達宣佈，和美國能源部共同打造7座新的AI超級電腦，也和諾基亞合作，提高6G基地台的能源效率；微軟則宣佈，和OpenAI合作，把OpenAI轉型作公益公司，替未來上市鋪路。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
坣娜病逝! 紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲
生活中心／孟嘉美、蔡明政 台北報導演藝圈又傳出令人不捨的消息。資深玉女歌手，娜，深受紅斑性狼瘡所苦，傳出日前不敵胰臟癌，在10月16日病逝，享年59歲！死訊獲圈內好友證實，民歌歌手鄭怡更透露生命最後一刻，娜老公陪在他身邊。目前傳出娜追思會，將在12月15舉行。已故歌手坣娜"你怎麼可以不愛我"（2021）：「你怎麼可以不愛我你怎麼可以。」清亮歌聲，娓娓唱出女子對愛情控訴。資深玉女歌手坣娜，出道35年，首開個唱。掀起六七年級生，回憶殺！但誰也沒想到，四年前這場演唱會，竟是坣娜最後一次，站上舞台。已故歌手坣娜"奢求"（2021）：「他的眼神他的胸口，彷彿都透露著寂寞，但我只想知道你是否曾愛過我。」四年前這場演唱會，竟是坣娜最後一次，站上舞台（圖／民視新聞）美聲天后坣娜，長期受紅斑性狼瘡(ㄔㄨㄤ)所苦，傳出不敵胰臟癌細胞，10/16，不幸離世，享年59歲。家屬對死訊，很低調。但演藝圈好友，知名製作人張光斗證實。發文寫下，你自由了，知道你已了無罣礙。民歌歌手鄭怡也透露，坣娜低調，共同好友一個月前，最後一次去看他，是哭著走出，他家門。坣娜苦了一輩子，最後在愛他的先生身旁過世，起碼是美好的。坣娜粉專晚間也更新貼文，放上坣娜親唱的祝禱歌，配文一顆愛心。粉絲湧入悼念，希望年輕時的女神，一路好走。已故歌手坣娜"自由"（2021）：「我曾經那麼自由，我曾經為自己活的那麼灑脫。」坣娜家境貧困，1986年出道後，影視歌三棲。曾以一曲奢求、自由，紅遍大街小巷。卻在事業如日中天時，1993年碰上嚴重車禍，他也因此淡出演藝圈，轉任瑜珈老師。再次傳出消息，是他分手交往27年的圈外男友後，在2017年，和身價百億的猶太富商，薛智偉結婚。坣娜與富商老公（圖／民視新聞）老公薛智偉（2021）vs.已故歌手坣娜：「她每天在家裡開唱給我聽，我們家開演唱會不是我，都是我隔壁這位先生，所以我是婚後開始學習聽人家演唱。」婚後坣娜投身公益，尤其專注台猶交流，跌宕起伏的人生，劃下句點，但螢光幕前，那甜美的身影，就如他的名言，永留歌迷心中。已故歌手坣娜（2020）：「我的人生從來，沒有鹹味跟苦味，只有甜味因為我叫娜。」原文出處：坣娜紅斑性狼瘡病逝享年59歲 四年前演唱會成為絕響 更多民視新聞報導范姜彥豐怒揭「粿粿偷吃」 王子昔「1動作」早預言？450歲吸血鬼守護「最美味童貞之血」 《電影版吸吸吸吸吸血鬼》爆笑又純愛坣娜傳離世「要朋友保守秘密」 民歌天后曝「最後見面」過程民視影音 ・ 6 小時前
19歲就想買房子！「硬存派」樂天琳妲10年存800萬 新青安首購汐止「買到過逝爸爸心儀的房子」樂當媽寶｜名人談房產
琳妲（林羿禎）在社群有破百萬粉絲，個人YouTube頻道也有22萬訂閱，現職是中華職棒樂天桃猿啦啦隊成員，笑容甜美、熱愛表演的她，已經在啦啦隊場上12年，笑說自己是工作狂，賺錢是最大的興趣。除了啦啦隊跟演藝工作，她的斜槓事業做得有聲有色，無論是經營餐酒館跟火鍋店，還是成立電商品牌將流量變現，一路走來的她，是十足的拼命三娘，努力存錢10年，她也如願達成買房置產，與媽媽同住的夢想。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
中信飛牡蠣電競無緣再創紀錄！止步世界賽八強 粉絲不捨落淚
中信飛牡蠣電競無緣再創紀錄！止步世界賽八強 粉絲不捨落淚EBC東森新聞 ・ 10 小時前
林佳龍發文挺林岱樺選高雄市長 慘遭網友一面倒狂罵
民進黨高雄市長初選競爭激烈，外交部長林佳龍今天（29日）晚間在臉書、Threads等社群上發文，支持同屬正國會系統的民進黨立委林岱樺參選，然而，林岱樺目前身陷詐領助理費的官司風暴，已被檢方起訴，再加上反同、宗教放生等諸多爭議，許多網友紛紛在林佳龍的貼文下留言批評，一面倒地狂罵，甚至還有人質疑林佳龍是不是「被盜帳號」？鏡報 ・ 5 小時前
醫起看／坣娜疑因紅斑性狼瘡病逝！8跡象早發現一次看
醫起看／坣娜疑因紅斑性狼瘡病逝！8跡象早發現一次看EBC東森新聞 ・ 8 小時前
吊車王要賴簽《兩岸和平協議》！ 律師喊不用批評：就是對共產黨很天真
「竹北吊車大王」啟德董事長胡漢龑，不只有4個老婆跟14個子女，他近日接受媒體專訪罕見談到政治，呼籲總統賴清德跟對岸簽署《和平互不侵犯條例》，不要老是依偎著美國。結果專訪一出，網友評論炸鍋了。對此，林智群律師認為，不用急著批評他，其實吊車大王只是一個縮影。他們都是熱情大方、真心待人的朋友，就是在面對共產黨時，很天真。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
中職／桃市府前慶祝樂天桃猿奪冠！封王遊行日期曝光
中職／桃市府前慶祝樂天桃猿奪冠！封王遊行日期曝光EBC東森新聞 ・ 9 小時前
行政院：中選會委員提名廣徵朝野及社會意見 確保選務公正專業
[Newtalk新聞] 行政院發言人李慧芝今（29）日指出，中央選舉委員會是貫徹憲法保障民主法治及人民參政權的獨立機關，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，行政院除循往例徵詢公正人士外，並發函給立院朝野各黨團，搜集有關推薦人選的意見，政院也歡迎各界舉薦社會賢達，期盼未來選務能夠順利獨立運作。 針對外界關切中央選舉委員會委員提名一事，李慧芝強調，中選會身為獨立機關，行政院將廣納意見，以維護選舉公正與專業。查看原文更多Newtalk新聞報導柯文哲要寫書？陳佩琪諷刺「點菜」：《我在獄中的364天》、《我的九個獄友》楊宏基觀點》國軍「超標」現象的雙面性：表面榮光下的結構隱憂新頭殼 ・ 8 小時前
2025數位金融獎》富邦人壽 運用創新科技 打造友善服務
富邦人壽以人為本，結合數位科技打造優質用戶體驗，並持續提高保險服務可及性、資安防護機制，實踐公平待客與普惠金融。獲2025年《工商時報數位金融獎》肯定，勇奪「數位創新獎」、「數位服務獎」、「數位普惠獎」、「數位資訊安全獎—安全組」四項優質獎的肯定。工商時報 ・ 1 天前
神經解套注射 助手麻患恢復靈活
部立屏東醫院復健科採用非手術的「神經解套注射」治療，助許多長期手麻的病患重拾靈活雙手！復健科主任陳爾駿表示，許多人長期受「手指麻」困擾，尤其是長時間使用手機或電腦族群、廚師及家庭主婦，常因手部反覆動作導致手腕壓迫正中神經，產生腕隧道症候群「手指麻」。陳爾駿說明，以往治療多以保守方式進行，如電熱療、伸展運動、按摩及副木支撐等，若成效不佳往往需進行手術治療；現在有了新的非手術選擇「神經解套注射」，此技術屬於微創治療，操作時間短，可於門診完成。陳爾駿強調，「神經解套注射」的好處不僅在於安全性高、恢復期短，研究亦顯示其能促進神經修復與代謝，提升神經細胞膜活性，並減少筋膜間沾黏，雖然此療法非立即見效，但長期效果穩定且持久，即使數年後症狀再度發作，仍可重複治療並獲得改善。 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
橄欖樹堅定不移 巴勒斯坦民族精神象徵
以色列持續對加薩走廊發動空襲，但美國總統川普表示，「沒有任何事」會危及加薩的停火協議。在此同時，以哈戰爭期間，加薩有高達90%的橄欖樹被毀，許多榨油廠也遭到破壞或摧毀。僅存的少數業者說，這是難以承...大愛電視 ・ 10 小時前
中央組疫調團隊外傳中市府信用破產農業部長澄清 中市府：感謝中央指導關心
非洲豬瘟中央災害應變中心29日開會決定，中央將組成疫調團隊，協助地方政府釐清疫情疑點，外傳因為中市府第一輪疫調信用破產。農業部長陳駿季說，主要是釐清速度太慢，希望能更快釐清相關問題，與信用破產無關。台中廣新聞網 ・ 5 小時前
旅與日子 (正式預告) | 電影預告
閃耀的夏日海灘上，一位與這裡格格不入的男子，遇見了一位鬱鬱寡歡的女子，兩人就只是共同度過了一些時光。李是一名編劇，在創作上陷入了瓶頸，於是決定踏上一段旅程。冬日裡，她住進一間破破爛爛的民宿，屋頂上厚重的積雪感覺隨時都會崩塌。她在那遇見了懶散的民宿老闆，弁造。這間民宿沒有暖氣，甚至連被褥都得自己鋪…… 改編柘植義春的原作，本片為導演三宅唱勇奪金豹獎的得獎之作，找來活躍於日韓兩地、獲得日本奧斯卡影后殊榮的沈恩敬，為主角李注入了生命。堤真一則以他獨特的演技，塑造出獨一無二的弁造這個角色。此外，還有河合優實、高田萬作以及在柘植作品中不可或缺的資深演員佐野史郎也參與演出。本片聚集了日本電影界首屈一指的實力派演員陣容。 上映日期：2025-12-12Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 18 小時前
石門國小深耕AI教育 AI機器人全國賽再創佳績
記者王勗／台南報導 南市府教育局前辦理AI機器人全國賽，邀集全國各地三三一支隊伍、八…中華日報 ・ 9 小時前
三聯單記載病死豬數量不符！ 中檢查台中案例養豬場「疑涉偽造文書」
即時中心／廖予瑄報導台中梧棲爆非洲豬瘟出現破口，台中市政府的說法也一變再變，案情充滿疑雲，涉及本案的王姓獸醫佐今（29）早被傳喚到台中地檢署偵訊。稍早中檢說明，根據病例養豬場的疫調報告，該場運送病死豬到化製場所時填寫的三聯單，數量不符，疑涉偽造文書；並在今日分案偵查養豬場是否有違反「動物傳染病防治條例」或相關違法情事。中檢同時也指出，經過調查，王獸醫佐違反的相關事項為行政罰，「未涉刑事責任」。民視 ・ 6 小時前
洪詩坐月子「追劇哭爆」釀悲劇！ 眼角膜糜爛：身體變脆弱
女星洪詩與演員李運慶於2023年結婚，去年迎來第一個女兒「哺哺」，本月初又誕下二寶，家庭生活幸福美滿。不過，正在坐月子的她今（28）日突然在Instagram發文，曬出一張眼睛紅腫的自拍照，透露自己因「追劇哭太慘」導致角膜糜爛，讓粉絲又驚又心疼。中時新聞網 ・ 1 天前
70+校連袂誓師！中臺科大攜手高中職簽署策略聯盟 共創技職人才培育新藍圖
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為應對產業轉型與少子化挑戰，並為台灣技職教育注入嶄新動能，中臺科技 […]觀傳媒 ・ 8 小時前
防豬瘟盧秀燕再強調：台中市規定比中央還嚴
[NOWnews今日新聞]台中市長盧秀燕今天在市政會議中，再度強調中市府在第一時間通報中央，收到豬瘟檢驗陽性後，通宵啟動4大防疫措施。昨天得知案場檢驗仍為陽性，同仁連夜辛苦清消到今天凌晨3點，且每頭死...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
房間小卻狂吸客！台灣人飛日本愛住1飯店 3大原因曝光
日本是我國民眾出國旅遊的首選，其中不少人住宿時，都會選擇知名連鎖商務飯店品牌「東橫INN」。一位網友近日表示，東橫INN的一大特色就是房間很小，連打開行李箱都很困難，不過還是吸引許多台灣人入住，讓他忍不住好奇，「到底東橫INN有什麼魅力？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛指出，該品牌三大關鍵特色就是地點交通方便、提供早餐、價格便宜，不過隨著大量旅客湧入日本，東橫INN房價近年來也跟著水漲船高。中時新聞網 ・ 6 小時前