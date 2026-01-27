新北海湯(下) 金山萬里海天一色之旅 多元溫泉洗禮與真味料理的慰藉！



新北海湯(下) 金山萬里海天一色之旅(攝影：洪書瑱)





【旅遊經 洪書瑱報導】





北海岸的冷風帶起陣陣涼意，卻也吹起了金山與萬里獨有的溫泉暖意，而金山與萬里也是新北著名的海湯勝地，由於金山與萬里溫泉區相連，加上地理環境特殊，泉質是全台中最多元的地方，同時擁有多達四種泉質：包括：鹹味的「海底溫泉」、帶有強烈的硫磺味的「硫磺泉」、二氧化碳含量高「碳酸泉」、富含鐵質，氧化後呈現金黃色的黃金之湯「鐵溫泉」，而且還是台灣本島唯一能「看海泡湯」的地方，推薦旅人到金山萬里，除了到金包里老街外，也可以至獅頭山公園感受生態、軍事與壯麗海景，同時也不要錯過當地美食，從而進行一場海洋到山林、從味蕾到心靈的深度療癒之旅！



廣告 廣告







金山萬里海天一色之旅(圖：夫子。旅食趣提供)







金山與萬里區的溫泉以其多樣性聞名於世，圖為金黃色的「鐵溫泉」的黃金之湯(攝影：洪書瑱)





金山與萬里區的溫泉以其多樣性聞名於世，而且泉色如大自然的調色盤，有透色的海底溫泉及碳酸泉、乳白色半透明狀，散發著淡淡的硫磺氣息，被稱為「牛奶湯」的白硫磺泉與金黃色的「鐵溫泉」的黃金之湯等，可在進行海湯行程前或行程後，來個溫泉洗禮，也能帶走平時工作壓力及旅遊時所帶來的疲倦感！提醒一下遊客，金山萬里除了有多間知名的溫泉旅館外，還有5座免費，包括：豐漁、磺港、南屏、社寮、金包里等公共浴池！





※.海天一色的壯麗：獅頭山步道與燭台雙嶼──









獅頭山公園_著名的地標_燭台雙嶼(攝影：洪書瑱)





「獅頭山公園」是一條修築在突入海中岬角上的步道，平緩好走，兩旁林相茂密，沿途除了綠意扶疏、蝴蝶昆蟲、涼亭、軍事設施，還有季節性花卉，如金花石蒜與台灣百合等，也是鳥瞰磺港的最佳地點，當步行至半時，可以看到「好運道」上一尊可愛的彌勒佛，在年節時分十分討喜；而至盡頭的觀景平台，映入眼簾有著名的「燭台雙嶼」，這兩座如燭台般佇立於海中的礁石，除了象徵著大自然堅毅不拔的力量外，也因為淒美「夫妻石」的傳說故事流傳而讓人動容，這裡也是遠眺一望無際的湛藍太平洋的好所在。









獅頭山公園入口處(攝影：洪書瑱)







獅頭山公園也是感受湛藍太平洋的好所在(攝影：洪書瑱)







獅頭山公園可以鳥瞰璜溪及璜港的好所在(攝影：洪書瑱)







獅頭山公園可以鳥瞰璜溪及璜港的好所在(攝影：洪書瑱)







獅頭山公園環境優美(攝影：洪書瑱)







可愛的彌勒佛好運道(攝影：洪書瑱)







獅頭山公園_著名的地標_涼亭及燭台雙嶼(攝影：洪書瑱)







獅頭山公園_著名的地標_燭台雙嶼(攝影：洪書瑱)







獅頭山公園有多處軍事設施(攝影：洪書瑱)







獅頭山公園生態豐富_圖為山菊(攝影：洪書瑱)







獅頭山公園生態豐富 _圖為青斑蝶(攝影：洪書瑱)







獅頭山公園生態豐富 _圖為石牆蝶(攝影：洪書瑱)







獅頭山公園生態豐富_圖為白蛾(攝影：洪書瑱)







※.回歸純粹的真味：田中芳園的養生無菜單料理──









田中芳園外觀(攝影：洪書瑱)





「田中芳園」是一間頗有名氣的秘境餐廳，選用東北角野生魚獲與金山在地農作，主打金山著名的養生無菜單料理，餐廳以「崇尚自然、回歸真味」為靈魂，沒有過多的調味，也讓這裡每一道菜彷彿都是在對土地與海洋的致敬。如：旅人可以品嚐到以東北角野生鮑魚佐日式胡麻醬的鮮甜，或是由炆火熬燉八小時用五行蔬果湯、老雞、十數種珍貴傳家祕方煨燉小羔羊12小時後的「將軍益氣養生鍋」，或選擇以在地山採六年仙草乾、何首烏、白鶴靈芝、玉竹蔘等10餘種珍藥材熬燉8小時候後炆火蒸燉烏骨雞的「玉竹何首烏雞鍋」。特別推薦其結合現流手釣鮮魚與金山特產地瓜、芋頭的創意呈現，讓人在精緻的擺盤中，吃進山與海交織的最純粹鮮甜，體驗職人對於食材原味的堅持與尊重，每餐期有八道料理，費用含服務費＄1688元，提醒田中芳園用餐，最好能一星期左右前先行預訂！



※. 田中芳園：

電話：02-24982385 ‧ 0933-235489 ‧ 0912-959518

地址：新北市金山區清水路53號









田中芳園的養生無菜單料理(攝影：洪書瑱)







東北角海味與金山特產地瓜一起呈現的美味(攝影：洪書瑱)







東北角野生魚獲(攝影：洪書瑱)







精選土雞蛋調搭以炆火熬燉8小時之五行蔬菜湯、加入本地新鮮南瓜泥蒸煮，再搭配現煎本地新鮮軟絲，以融和蔬菜、海鮮等是店中經典不敗美味(攝影：洪書瑱)







玉竹何首烏雞鍋與羊肉湯可以擇一(攝影：洪書瑱)







以羊肉為主的將軍益氣養生鍋，與烏骨雞湯品可以擇一(攝影：洪書瑱)







手工麵線料理可選擇辣與不辣(攝影：洪書瑱)







金山特產芋頭的創意甜品(攝影：洪書瑱)





※.山海間的洗禮：陽明山天籟渡假酒店的白硫磺名湯──









陽明山天籟渡假酒店外觀(攝影：洪書瑱)





「陽明山天籟渡假酒店」坐落於山海交界處，這裡擁有大型的露天溫泉設施，讓遊客能真正實現「看山泡湯」的夢想，浸泡在乳白色、帶有微微硫氣的白硫磺泉中，眼前有陽明山的蒼翠層巒，耳邊是山林間的鳥鳴，多重的水上與海泉設施，在水溫與山色的雙重包圍下，讓旅人有將溫泉，當成水上樂園設施洗禮的錯覺，讓身心靈達到深度放鬆的福地。









陽明山天籟湯屋(攝影：洪書瑱)







陽明山天籟露天風呂(攝影：洪書瑱)







陽明山天籟露天風呂也有私人空間(攝影：洪書瑱)







陽明山天籟水世界(攝影：洪書瑱)







陽明山天籟水世界(攝影：洪書瑱)







陽明山天籟也有室內溫泉體驗(攝影：洪書瑱)







陽明山天籟也可以體驗溫泉煮蛋(攝影：洪書瑱)







陽明山天籟親子房(攝影：洪書瑱)





※.貪心旅行甜蜜：貪心咖啡館展現老屋變身後不「義」樣招待──









貪心咖啡館外觀(攝影：洪書瑱)



「貪心咖啡館」鄰近獅頭山公園的「山下」，是隱身於金山老街周邊，由老屋改建而成，藝術畫作與別出心裁的佈置，是一處不錯的歇腳用餐或下午茶的天地，這裡不僅擁有咖啡香濃，也展現不「義」樣的美食風情，包括：義大利麵、窯烤披薩，也有多款不同的飲品可選擇，與老屋風情，有一種大異其趣的亮點！









店中提供多種口味披薩(攝影：洪書瑱)







店中提供多款爐烤披薩(攝影：洪書瑱)







招牌鬆餅(攝影：洪書瑱)





飲品相當多元(攝影：洪書瑱)





※.貪心咖啡館：

地址：208 新北市金山區磺港路 181 號

​電話：02 2498 9611

營業時間：11:30-21:00









「2025年新北感溫祭」，可參加抽獎，有機會獲iPhone 17 (256G)等大獎。(攝影：洪書瑱)





新北市政府為邀請遊客前往新北泡湯旅遊，集合了山湯、海湯業者，以新北山海湯特色，4月1日前正推出「2025年新北感溫祭」，凡民眾至新北市指定合作店家或活動地點索取護照後，至合作業者住宿、泡湯、消費(不限金額)，即可獲蓋專屬印章，集滿任何兩枚不同印章後，將集章頁沿虛線剪下，並以正楷填妥基本資料後，寄至新北市五股區水碓七路27號4樓，柯小姐收即可參加抽獎。幸運兒有機會獲得包含備受期待的 iPhone 17 (256G)、烏來蘇卡利漫活平日住宿券、大板根森林溫泉酒店住宿券、福容大飯店福隆貝悅女VILLA風呂湯屋/下午茶泡湯券等獎項，獲獎名單將於4月15日(三)於新北旅客臉書粉專公布！

相關新北山湯(上)，可至「『烏來』溫泉森林療癒之旅，深度感受泰雅風情與美人湯的柔情款待！」(https://www.travelrich.com.tw/news/taiwannews/taiwannews12096.html​)查看！



