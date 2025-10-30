新北海選20位文藝青年赴日本瀨戶內海藝術季實踐夢想
記者蔡琇惠／新北報導
新北市教育局攜手教育部青年發展署推動「青年百億海外圓夢基金計畫—藝起上島吧」，歷經4個月書審、面試與密集培訓，從全臺上百名青年中海選出20位文藝青年，全額補助前往日本四國及瀨戶內海展開18天「創藝職人地方創生實踐」行動。透過藝術策展、觀光行銷與文化創生，展現技職與文藝融合的跨域實力，展現臺灣青年以行動實踐夢想的無限能量。
新北市教育局指出，這場跨國行動以「地方創生×跨域人才」為核心，是一場以藝術為橋梁的社會實踐課，學員親身參與瀨戶內國際藝術祭，與日本觀光振興協會、地方政府、策展人及工藝職人深度交流，學習藝術如何成為社區再生的關鍵力量。行程橫跨神戶、香川、愛媛與廣島等地，深入17座島嶼紀錄藝術行動與生社區生活的共生樣貌，最終以團隊提案方式發表成果，展現青年對「藝術、土地與永續」的思考。
教育局提到，入選成員橫跨全臺，包括新北淡水商工餐飲科、光復高中多媒體設計學程、復興商工廣告設計科及高雄餐旅大附中應日科、台中清水高中、彰化女中、臺北復興高中戲劇科及實驗教育學生等；畢業於新北復興商工的黃思叡分享，走進瀨戶內海藝術現場，深刻感受藝術不只是展品，而是融入居民生活的日常語言；光復高中周柏宇同學則說，設計的價值在於與土地與人對話，期待返臺後能將創意注入在地發展。淡水商工潘泰伸校長表示，學生藉由此次國際學習反思家鄉議題，結合專業提出解方，體驗以行動回饋社會的責任感。
教育局表示，新北市長期推動技職教育國際化，每年支持逾200位師生海外見學，從跨域實作到國際策展，持續建構「出國見學、返校創生」的人才鏈結。這批文藝青年返臺後將舉辦跨校成果發表會，以青年創意、專業與社會責任為核心，從瀨戶內海到臺灣，讓世界看見新生代的夢想能量，也看見新北培育頂尖人才的行動力。
其他人也在看
