新北消七大隊辦理繩索救援訓練 搜救量能再提升

新北市消防局第七救災救護大隊於12月上旬在中和分隊舉辦「繩索救援訓練基礎班 Class I」(讀者提供)

記者蔡琇惠／新北報導

新北市消防局第七救災救護大隊於12月上旬在中和分隊舉辦「繩索救援訓練基礎班 Class I」，由大隊長鄭向晃主持開訓，集結特種搜救大隊與第七大隊的繩索教官共同授課，期望透過跨單位專業整合，全面提升消防同仁的繩索救援技能。

鄭向晃表示，繩索救援是山域事故、高處作業意外及複雜地形救援中不可或缺的核心能力。面對多變的救災環境，消防人員必須具備穩定、安全且標準化的繩索操作技巧。本次課程特別邀請特搜大隊與本大隊的繩索教官共同參與，讓學員能在最貼近實務的情境中學習，強化團隊默契與救援效率。

繩索救援是山域事故、高處作業意外及複雜地形救援中不可或缺的核心能力。（讀者提供）

消防局第七大隊指出，訓練內容涵蓋繩結操作、個人安全確保、下降與上升系統架設、團隊救援程序等基礎技術，並透過實作演練讓學員熟悉各項裝備特性與操作流程。課程強調「安全第一」與「標準化作業」，確保每位消防同仁在面對真實救援任務時，都能以最穩定的技術完成任務。

第七大隊表示，未來將持續推動繩索救援進階訓練，並深化與特搜大隊的合作，建立更完整的救援能量。透過持續的專業訓練與跨單位整合，期望讓每位消防人員都能具備面對各類災害的能力，守護市民安全。