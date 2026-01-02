新北消保官公布室內棒球練習場查核六家業者改善合格

新北消保官公布室內棒球練習場查核呼籲室內體育場所業者務必依公告規定投保並公開張貼證明。（圖：新北法制局提供）

隨著世界十二強棒球錦標賽奪冠佳績及世界棒球經典賽熱潮，室內棒球練習場成為熱血球迷的熱門去處。為確保經營符合法規並保障消費者權益，新北消保官於去（一一四）年十一月間，會同體育局及消防局查核六家室內棒球練習場，檢視是否依規定投保公共意外責任險、定型化契約及消防安全設備等，結果顯示三家業者原已符合規定，另三家經輔導後完成改善，消防安全設備也全數合格。

消保官指出，本次查核重點包括公共意外責任險、定型化契約及消防安全設備。依法室內球類運動場最低投保金額為每人身體傷亡新臺幣六百萬元、每事故身體傷亡一千五百萬元、每事故財產損失三百萬元，保險期間總保額三千八百萬元。本次查核三家業者已符合規定，另三家經輔導後完成改善，並要求業者將投保證明張貼於營業處所明顯位置。

此外，考量近期全真瑜珈倒閉事件，特別查核是否有預收費用，多數業者採單次收費，僅一家有預收儲值費用已請依「商品（服務）禮券定型化契約」改善。另有二家契約記載免責條款，違反《消費者保護法》第十之一條亦已輔導改正。

消保官提醒，室內棒球練習具一定風險，消費者應做好防護並遵守場地規則。業者應加強安全標示，並提高公共意外責任險保額，不僅保障雙方權益，降低財務壓力，避免倒閉風險。同時呼籲其他室內體育場所業者，務必依公告規定投保並公開張貼證明。