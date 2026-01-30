新北消局會報 表揚救災績優員

新北市副市長朱惕之昨（卅）日主持消防局一月份會報，慰勉消防幹部並頒發退休獎章及表揚救災績優人員，肯定他們在防災及救護上的卓越表現。朱惕之祝福一月份退休的烏來分隊小隊長林慶章，感謝其三十六年的奉獻，並向十四位「菁勇績優人員」致敬，強調他們在緊急救援中的專業與使命，呼應侯市長的「安全永遠擺在第一位」。

朱惕之指出，消防局在陳崇岳局長的帶領下，團隊合作成果豐碩，創下「民安演習」全國十連霸，並在各項評核中屢獲全國第一。此外，推動防災科技，創新「全災型智慧化指揮監控平台（ＥＤＰ）」等系統，提升災害應變效率，獲得多項科技大獎。

在救災與救護領域，新北市持續精進專業量能，推動緊急應變指揮學院（ＥＲＣＡ）獲國際肯定，新一代一一九智能派遣系統維持全國第一效率；面對每年超過二十三萬件的救護需求，消防局全面提升到院前緊急救護品質，使ＯＨＣＡ康復出院率穩定成長，目前有高達百分之十二點十三的康復率，累計成功挽救近三千條寶貴生命，讓許多家庭團圓。

朱惕之也特別感謝消防英雄於一一四年九月馳援花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，歷時七天不眠不休，完成多起救援任務，協助數百位民眾平安脫困，展現新北消防團隊的專業、善良與團結精神。最後，也提前向消防同仁賀年，致贈象徵平安與祝福的慰問品，期勉大家持續守護市民安全，並預祝全體消防夥伴新年平安順利。