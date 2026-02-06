新北消局查獲1700公斤爆竹倉庫

年關將近，新北市消防局昨（六）日表示，近日接獲民眾舉報，指稱萬里區一處鐵皮建築倉庫內疑似製造爆竹煙火，恐有安全之虞，消防局隨即派員前往現場巡查及情資蒐集，於萬里區公所、金山分局及萬里派出所協助下，現場驚見超過一千七百公斤的各式爆竹煙火，含疑似專業爆竹煙火及未張貼認可標示的煙火產品，出動數十人進行搬運清點至凌晨三時，立即依違反爆竹煙火管理條例規定，取締查扣併全數沒入，並依爆竹煙火管理條例開立舉發單，依法開罰最高新臺幣一百五十萬元。

初步估算，現場一千七百公斤煙火中計三百公斤黑火藥，若於密閉或集中空間中同時引爆，恐造成三十公尺內的輕型建物（如鐵皮屋、磚造平房）嚴重毀損，波及範圍甚至擴及五十公尺以上，威力堪比小型火藥庫，一旦發生意外不僅危及生命安全，恐引發連鎖爆炸或大規模火災，後果不堪設想。

此次查獲數量為新北市近三年內之最，裁罰金額更是最高，為有效嚇阻不肖業者心存僥倖，消防局將處以重罰。