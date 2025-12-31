新北消泰山分隊工程上梁 進駐後出勤省20秒

《圖說》消防局蔡武忠副局長、義消及與會貴賓祝禱焚香祈福。〈消防局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】侯友宜市長今〈31〉日主持消防局泰山分隊興建工程上梁典禮，祈求施工順利。新廳舍為建地上3層、地下1層，總樓地板面積1,271.09坪〈4,201.95平方公尺〉，預計115年6月完工，進駐新廳舍後，將可為提升泰山區救災救護能量，保障市民生命財產。

消防局長陳崇岳表示，新廳舍除了容納大型現代化的救災車輛外，同時規劃建置行動智能值班台，當分隊接獲119通報時即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，對於勤務出動時間約可減少20秒的黃金時間。

《圖說》消防局蔡武忠副局長、義消及與會貴賓上梁儀式合影。〈消防局提供〉

見證工程達成階段性目標，邁入新里程碑的蔡武忠副局長表示，工程預計115年6月完工，進駐新廳舍後，透過更流暢的出勤動線、充裕的訓練空間，進一步提升救災救護效能，提供更優質的消防安全服務及市民安居樂業新環境，未來新北市政府將不負眾望共同守護新北市民。