新北消深化國際交流 東京消防廳來臺交流救助技術

【記者葉柏成／新北報導】新北市為「危機管理網（Network for Crisis Management）」會員城市之一，長期與東京消防廳維持密切的跨國交流與合作關係，昨〈27〉日邀請東京消防廳3名教官來臺，於新北市展開為期3週的指導授課與技術交流。

《圖說》東京消防廳3名教官來訪新北市消防局，後排左1:梅澤真一、左2:松本壯史、左3:木之元謙一郎。〈消防局提供〉

《圖說》東京消防廳3名教官來訪新北市消防局，後排左1:梅澤真一、左2:松本壯史、左3:木之元謙一郎。〈消防局提供〉消防局長陳崇岳表示，新北市消防團隊秉持精益求精的精神，積極汲取日本先進的戰技戰術訓練模式與實務經驗，期望透過國際交流提升防救災人員的專業能量。此次由東京消防廳第8方面本部救助機動部隊部隊長木之元謙一郎消防司令擔任帶隊官，盼藉由研修深化臺日消防合作情誼，讓同仁在專業與視野與世界同步。

廣告 廣告

《圖說》東京消防廳教官參訪新北市政府消防局特搜大隊南雅分隊〈消防局提供〉

他說，課程規劃由日籍教官分別前往特種災害特搜隊直屬任務專隊，以及各外勤大隊常訓戰技教官團進行實務交流，訓練地點遍及本市各行政區。除與第一線執行救災救護任務的同仁共同參與訓練外，亦於課後安排與分隊同仁近距離座談，分享日本消防體系的訓練方式與實務救災經驗，進一步拓展新北市防救災工作的觀念與國際視野。