新北消添生力軍 五大隊辦理師徒制暨拜師受業儀式

新進同仁呈高跪姿、手捧消防帽，由指導老師為新進同仁戴上消防帽。(讀者提供)

台灣警察專科學校第42期學生於今 (114)年順利通過消防署消防專業訓練，並於10月份分發至各縣市消防局，新北市消防局第五大隊特別於今（6）日辦理「114年度第2梯次新進人員師徒制暨拜師受業儀式」，儀式過程由新進同仁呈高跪姿、手捧消防帽，由指導老師為新進同仁戴上消防帽，並掛上安全管制牌，象徵著專業職能、救災經驗之傳承與期許同仁未來職涯平安順遂。

新北市消防局第五大隊指出，本次共計10名新進同仁分派至新北市消防局第五大隊。新進同仁訓練期間考取到中級救護技術員(EMT-2)、FireFighte I訓練等消防專業證照，為讓新進同仁能在最短時間內將所學活用於消防工作、落實良好的安全觀念以及與實務單位建立良好的團體默契，五大隊特於10月20日起安排為期5天(共計40小時課程)消防專業與實務銜接的集中訓練，課程包含車輛裝備器材操作、山域事故搜救、SCBA操作暨幽閉恐懼訓練、操舟訓練、救護情境操作、全情境演練等專業訓練，由第五大隊所屬體戰技教官團成員負責集中授課。新進同仁於課程結束返隊後，再由單位學長(指導老師)針對實務的消防勤業務進行一對一指導，另外也針對新式消防體能進行訓練。

五大隊長高宗祺期勉這些新戰力能即早熟悉各項消防勤、業務，以協助提升整體救災效能。(讀者提供)

新北市消防局第五大隊大隊長高宗祺表示，每年的新進人員加入，對於第五大隊在消防工作上的執行，著實注入了一劑強心針。第五大隊橫跨土城、樹林、鶯歌與三峽4個行政區，轄內除常發生連棟鐵皮工廠、化學工廠火災之外，另有水域與山域事故之救援任務，期勉這些新戰力能即早熟悉各項消防勤、業務，以協助提升整體救災效能。

高宗祺提到，為了面對各種災害應變及提升救災安全，消防仍持續不斷地精良改善救災硬體設備以及建立安全完善的救災指揮。第一線消防同仁擁有精良的裝備、良好的體技能以及完善的救災架構，除了能提升救災效能更能保護第一線同仁的安全，進而守護新北市市民生命財產安全。