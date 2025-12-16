新北消第一大隊廳舍興建工程上梁 明年5月完工

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市消防局「第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程」，今〈16〉日上午在工程基地舉行上梁典禮，由蔡武忠副局長、義消夥伴、與會貴賓及在地人士祝禱焚香祈福，共同見證工程達成階段性目標，邁入新的里程碑。預計115年5月完工，進駐新廳舍後，透過更流暢的出勤動線、充裕的訓練空間，進一步提升救災救護效能。

蔡武忠表示，為提升板橋地區救災救護能量，保障市民生命財產，侯友宜市長核定原地重建地上6層、地下2層的新廳舍，總樓地板面積2,261.92坪(7,477.42平方公尺)，除了容納大型現代化的救災車輛外，同時規劃建置行動智能值班台，當分隊接獲119通報即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光。

《圖說》新北消第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程上梁典禮，蔡武忠副局長焚香祈福。〈消防局提供〉

他指出，該工程預計115年5月完工，進駐新廳舍後，透過更流暢的出勤動線、充裕的訓練空間，進一步提升救災救護效能，提供更優質的消防安全服務及市民安居樂業新環境，未來新北市政府將不負眾望共同守護新北市民。