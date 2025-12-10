新北消防三重EMT-P+榮獲114年度EMS金梧桐獎 消防局獻獎分享榮耀

消防局長陳崇岳十日於市政會議將此榮耀獻給市府。（圖：新北市消防局提供）

▲消防局長陳崇岳十日於市政會議將此榮耀獻給市府。（圖：新北市消防局提供）

「EMS金梧桐獎」已於日前圓滿落幕！「新北消防三重EMT-P+」獲頒「一一四年度EMS金梧桐獎團體獎」殊榮，獲得今年度最頂級肯定！消防局陳崇岳局長十日於市政會議將此榮耀獻給市府。

新北市長侯友宜表示，緊急醫療救護品質，是評估城市先進程度的重要指標。新北市政府消防局為提升團隊急救效能，於109年11月20日成立三重EMT-P+，成員由資深高級救護技術員(EMTP-S)與高級救護技術員指導員(EMTP-I)組成，負責執行到院前心跳停止、多重傷患、嚴重創傷、抽搐等高危急案件，平時並肩負教育訓練、品質管理、教材製作及會議參與等任務，帶動整體救護水準提升。

廣告 廣告

COVID-19疫情期間，指導分隊正確穿脫防護裝備與消毒流程，成為前線重要防線。後疫情時代，持續深化高階救護、品質管理與教育訓練工作，成功推升OHCA康復出院率與涵蓋率，並精進危急案件處置與團隊醫療資源管理效能。

消防局長陳崇岳表示，消防局在緊急醫療救護系統裡是第一線執行者，為提升救護服務品質，消防局投入很多努力，也獲得多個全國第一的榮譽。「EMS金梧桐獎」是對新北市政府消防局的認可。

此次獲獎無疑是對新北市緊急醫療救護品質的高度肯定，未來新北市政府仍會秉持務實、前瞻及整合的態度，不斷尋求創新與精進，並在各方面用心提升救護品質，攜手守護更多生命。