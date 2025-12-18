新北消防員涉收賄洩密給3家殯葬業 檢起訴14人

（中央社記者曹亞沿新北18日電）新北市消防局多名消防員涉勾結3家殯葬業者，洩漏救護、死亡案件資訊，讓業者搶快抵達現場承接案件，收賄近128萬元。新北地檢署依貪污、洩密等罪起訴10名消防員與4名業者。

根據起訴書，萬叡禮儀公司負責人林姓男子透過友人結識新北市消防局第二大隊泰山分隊員陳姓男子，陳男在110年9月至111年4月期間，將值班期間民眾通報的救護、死亡案件通報給林男，以此賺取報酬。陳男之後將新莊分隊張姓男子介紹給萬叡公司，張男再牽線第二大隊成員加入。

仁祥公司則創設LINE群組「叮叮噹」，消防局第二大隊泰山分隊陳男會將緊急救護或死亡案件傳至群組，讓仁祥公司優先其他同業抵達現場。之後透過牽線，陸續有消防局第二大隊五工分隊、新莊分隊、頭前分隊、更寮分隊等隊員加入群組，洩漏救護案件賺外快，111年至113年間多名消防員共收取仁祥約新台幣41萬5000元。

鉅陽公司負責人沈姓男子則透過里長父親介紹，認識任職於新北消防局勤務指揮中心的蔡姓男子，雙方約定當蔡男接獲無呼吸心跳的通報案件時，以通訊軟體或Google表單傳送案件地點給沈男，一件報酬5000元至1萬元不等，111年7月至113年間，蔡男共收取69萬5000元。

檢方16日偵結，10名涉案消防員收賄金額達127萬9000元，依違反貪污治罪條例、刑法洩密等罪起訴，其中多人在偵查中坦白犯行並主動繳回犯罪所得，建請法院減輕其刑。另3家殯葬業者共4人，也依貪污治罪條例起訴。（編輯：李錫璋）1141218