新北消防奪「總統盃黑客松」卓越團隊獎 獻獎侯友宜共享榮耀

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新北報導

新北市政府消防局於今（14）日市政會議，由局長陳崇岳代表將「2025總統盃黑客松」卓越團隊獎座獻給新北市長侯友宜。陳崇岳表示，此榮譽肯定消防局與醫療、通訊、科技各界合作開發的「冰與火之歌：飛騰熱血．智慧冷鏈」專案，解決了長期以來偏遠地區及交通壅塞下，重大創傷失血傷患在到院前難以即時輸血的困境。

接受獻獎後，侯友宜表示，智慧科技應落實於民眾安全的服務，這座獎項代表的不是個人或單一部門的功勞，而是各界跨域合作的成果。新北市身為智慧城市，科技的應用必須回歸到「生命安全」的本質。他也肯定消防局團隊，致力於發現問題並透過技術克服困難，將救援能量延伸至現有的盲區，獲獎是起點而非終點，團隊將以此基礎持續精進。

陳崇岳表示，本次榮獲「2025總統盃黑客松」卓越團隊獎，象徵新北市在救災體系邁向智慧化的新里程碑。未來透過遠端監控設備，將血品安全存放於勤務重點消防分隊，確保救護車出勤即可攜帶，彌補現場無血可用的缺口；整合5G通訊與AI路徑運算，驗證利用無人機空中運送血品，克服地形阻隔與交通壅塞，主動將醫療資源延伸至災害現場，確保這項「飛騰熱血」的願景能真正落實於守護市民生命的具體行動。

照片來源：新北市政府消防局提供

