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即時中心／連國程報導

為強化重大交通設施事故應變能力及跨機關協作機制，新北市政府消防局今（10）日下午3時，由消防局長陳崇岳率隊，前往交通部公路局北區養護工程分局轄管之淡江大橋橋梁管理中心參訪交流，並就橋梁監控管理、事故通報機制及救災影像資訊整合等議題進行意見交換。









淡江大橋為國家重大交通建設，亦為新北市北海岸地區重要交通樞紐，通車後承載汽車、機車、自行車及行人通行等多元交通型態，交通動線與事故樣態較一般道路更為複雜，對於災害事故應變及救援作業均帶來新的挑戰。本次參訪重點包括了解橋梁管理中心監控系統運作模式、事故通報流程及應變處置機制，並針對救災決策所需影像資訊介接及跨單位資料整合進行交流，期透過資訊共享機制提升整體災害應變效率與指揮調度能力。

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快新聞／新北消防局參訪淡江大橋管理中心 強化跨機關災害應變

景美工務段段長張建智向新北市政府消防局參訪人員介紹橋梁管理中心運作情形，並進行簡報等意見交流。（圖／新北消防局提供）

陳崇岳表示，透過此次參訪交流，不僅有助於深入了解橋梁管理中心監控及應變作業機制，更能作為未來事故通報、災情研判及救援部署的重要參考。未來將持續深化跨機關合作與資訊共享，精進整體災害應變效能，共同守護市民生命財產安全及用路安全。

快新聞／新北消防局參訪淡江大橋管理中心 強化跨機關災害應變

新北市政府消防局局長陳崇岳（左一）致贈宣導品予交通部公路局北區養護工程分局，由楊秉順主任工程司（右一）代表受贈。（圖／新北市消防局提供）





原文出處：快新聞／新北消防局參訪淡江大橋管理中心 強化跨機關災害應變

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