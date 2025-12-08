新北消防局攜手全怡保全 推防災士專班訓練





為強化企業與社區的基層防救災能量，新北市政府消防局今（8）日舉辦「全怡保全防災士培訓班開訓典禮」，與大型保全公司合作推動防災士專班訓練，期盼透過訓練讓保全人員成為第一線的防災守護者。今天共有數十名員工加入受訓行列，展現企業高度重視安全的決心。開訓典禮安排專業講師團授課，消防局長陳崇岳親自出席勉勵。

陳崇岳指出，自新北推動防災士制度以來，已成功培育大量基層防災人才，協助市府在地震、颱風、火災等事件中推動自主防災。此次與全怡保全合作開訓，不僅擴大民間參與，更是城市韌性向前邁進的重要一步。未來將持續推動專班防災士、社區防災士及學校防災培訓，打造「全民防災、處處有人」的安全網絡，期盼更多企業加入，一同為新北打造更安全、更有韌性的城市。

陳崇岳表示，防災士制度是新北市重要的社區與基層防災政策，除了訓練里長、里幹事、社區幹部外，如今更擴大到企業界，象徵公私協力防災的新里程碑。保全是最前線的眼睛，也是最關鍵的第一反應者。透過防災士訓練，能讓企業大樓、社區環境更安全，也讓城市韌性再次提升。

課程由新北市消防局依據防災士訓練架構規劃，內容包括災害風險辨識、火災初期處理、避難引導技巧、大樓防火管理、通報流程與實作演練等。消防局指出，保全人員具備場域熟悉度與即時回報能力，若加上系統性訓練，更能在災害發生第一時間提供正確判斷，協助消防局迅速掌握現場狀況，形成有效救援鏈。

全怡保全公司表示，非常肯定推動防災士制度，也主動與市府合作辦理企業內部培訓，希望讓每一位保全人員都具備基本的災害應變能力。公司強調客戶安全，就是我們的使命。透過防災士制度，將提升工作專業度，也提升整體服務品質。

