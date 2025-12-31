新北消防局泰山分隊工程上樑 預計115年6月完工





新北市政府消防局泰山分隊興建工程，今（31）日上午9時30分余工程基地舉行上樑典禮，由蔡武忠副局長、義消夥伴、與會貴賓及在地人士祝禱焚香祈福，共同見證本工程達成階段性目標，邁入新的里程碑。工程預計115年6月完工，進駐新廳舍後，透過更流暢的出勤動線、充裕的訓練空間，進一步提升救災救護效能，提供更優質的消防安全服務及市民安居樂業新環境。

為提升泰山區救災救護能量，保障市民生命財產，侯友宜市長核定異地興建地上3層、地下1層的新廳舍，總樓地板面積1,271.09坪(4,201.95平方公尺)，消防局長陳崇岳表示，除了容納大型現代化的救災車輛外，同時規劃建置行動智能值班台，當分隊接獲119通報時即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，對於勤務出動時間約可減少20秒的黃金時間。

