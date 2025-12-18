新北消防局爆集體收賄 10人通風報信殯葬業者遭起訴

新北市消防局爆發集體收賄案，10名消防員涉嫌洩漏死亡案訊息給殯葬業者，藉此收受賄款，全案新北檢近日偵結，起訴10名消防員與4名業者。

新北市消防局。（圖／資料畫面）

檢方調查，新北市3間殯葬業者透過關係認識消防員，多次以職務之便獲知命危或已明顯死亡救護案件，將派遣系統上訊息包括案發現場地址等資料，私下藉由通訊軟體群組與雲端通報業者，讓業者趕到現場第一時間接觸家屬爭取殯葬業務。

檢廉查出，涉案的10名消防員大多隸屬新北市消防局第二大隊，包括新莊、頭前、更寮、泰山、五工等消防分隊，甚至有總局勤務中心人員也涉入，收賄金額從1萬起至70萬元不等，犯案期間自2021年8月至2024年1月間。

廣告 廣告

廉政署日前發動搜索約談行動，將涉案10名消防員及4名業者依違犯貪污治罪條例送辦，全案新北地檢署近日偵結起訴14人，檢方考量10名消防員應訊時均坦承犯行，主動繳回犯案所得，其中有5人不法金額僅5萬元以下，建請法院酌減其刑。

延伸閱讀

新北警洩密通報殯葬業死亡案收賄 法官判刑2年

北市二殯爆「燒庫錢」收賄！15人到案 女主嫌聲押

纏訟19年！前北市議員許富男收賄千萬元 判刑6年定讞