新北消防局獲金梧桐獎肯定
社團法人台灣急診醫學會一一四年度「EMS金梧桐獎」名單出爐！新北市政府消防局三重高階救護機動隊（三重EMS-P+）在眾多優秀候選名單中脫穎而出，榮獲「EMS金梧桐獎」團體獎殊榮，並在嘉義基督教醫院路加堂一樓會議廳A出席受獎。
「EMS金梧桐獎」是由內政部消防署、各縣市消防局、交通部、國軍相關單位以及優秀的醫療指導醫師所提名，再經由台灣急診醫學會緊急醫療救護委員會針對政策企劃、教育訓練、研究創新和區域間影響等方面卓越成就進行嚴格審查，三重EMS-P+能榮獲《EMS金梧桐獎》團體獎，實屬不易。
緊急醫療救護品質，是評估城市先進程度的重要指標。新北市政府消防局為提升團隊急救效能，於一○九年十一月二十日成立三重EMT-P+，成員由資深高級救護技術員（EMS-S）與高級救護技術員指導員（EMS-I）組成，負責執行到院前心跳停止、多重傷患、嚴重創傷、抽搐等高危急案件，平時並肩負教育訓練、品質管理、教材製作及會議參與等任務，帶動整體救護水準提升。消防局陳崇岳局長表示，消防局在緊急醫療救護系統裡是第一線執行者，為提升救護服務品質，消防局投入很多努力，也獲得多個全國第一的榮譽。「EMS金梧桐獎」是對新北市政府消防局的認可，未來我們仍會秉持務實、前瞻及整合的態度，不斷尋求創新與精進，並在各方面用心提升救護品質。
