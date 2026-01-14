新北消防局獻「總統盃黑客松卓越團隊獎」共享榮耀

消防局長陳崇岳與得獎團隊合影。(圖:新北市消防局提供)

▲消防局長陳崇岳與得獎團隊合影。(圖:新北市消防局提供)

新北市消防局於十四日市政會議中，由局長陳崇岳代表將「二０二五總統盃黑客松」卓越團隊獎獻給新北市長侯友宜。該專案「冰與火之歌：飛騰熱血．智慧冷鏈」成功解決偏遠地區及交通壅塞導致重大失血患者院前難以輸血的問題，展現跨領域合作成果。

侯友宜表示，智慧科技應聚焦民眾安全，此獎象徵團隊突破困難，助力生命救援。新北市作為智慧城市，必須將科技應用於安全核心，期許消防局持續改善並優化救援能力。

消防局長陳崇岳指出，此獎代表新北市救災體系邁向智慧化的重要一步。未來將透過遠端監控設備，在消防分隊儲存安全血品，配合救護車即時調度；結合５Ｇ與ＡＩ運算，利用無人機運送血品，克服地形與交通阻礙，確保醫療資源能迅速抵達災害現場，實現守護市民生命的目標。