新北消防局瘋狂女下屬！頻控主管跟騷 實情卻是她狂按長官家電鈴

新北市消防局女職員問題一籮筐，讓局裡相當頭痛。翻攝消防局官網

新北市消防局局本部1名女職員A女，不假外出、誣陷主管跟騷、到長官住處按電鈴種種荒誕行徑連環爆，儼然已成為單位的「頭痛人物」，除了不假外出已遭申誡處分，被她騷擾的長官也對她寄出存證信函，希望能讓她有所收斂，但據傳A女精神狀況不佳，也讓消防局感到十分頭痛，也只能謹慎處理。

據悉，A女在消防局任職約8、9年，近來長期請假，一口氣將帶薪病假、事假及特休假全都請完了，但卻還是不肯上班，被人事單位查獲3次不假外出，最後讓她只能補請扣薪病假，而不假外出的部分，已送考績會審議並做出申誡處分。

但A女荒誕行徑不只一樁，過去她在上班期間情緒不穩，曾向直屬主管訴苦抱怨，但主管了解後，發現多為私人家庭因素，認為不適宜給予意見或陪伴，因此刻意低調與她保持距離，沒想到A女竟然向警方報案，誣指遭主管跟騷，直到主管遭警方約談之後，才知道莫名被告，但也只能無奈配合調查，並提交相關資料自清。

此外，外傳A女與局內某位長官有私人淵源，竟多次跑到對方住處按電鈴騷擾，讓該名長官感到十分困擾，最後只能對她寄出存證信函，希望對方能夠收斂，但消防局表示，並未聽聞2人有和私人淵源，僅為單純上司跟下屬的關係；而A女指控直屬主管跟騷部分，消防局並未接獲相關申訴，是由A女自行報案提告，後續將配合警方調查，釐清真相。



