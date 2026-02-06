新北消防局第七大隊新進人員職前訓練 強化專業守護市民安全

新北市消防局第七救災救護大隊於1月26日至2月6日，在中和分隊舉辦新進人員職前訓練。(讀者提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市消防局第七救災救護大隊於1月26日至2月6日，在中和分隊舉辦新進人員職前訓練，透過系統化課程，全面提升消防新血的專業素養與實務技能。

消防局第七大隊指出，此次訓練課程涵蓋 基本職能、救災救助技能、緊急救護技術 等核心科目，讓新進消防員能在面對各類災害時，展現冷靜判斷與專業應變能力。

第七大隊大隊長鄭向晃表示，消防工作不僅是技術，更是責任與使命。透過嚴謹的職前訓練及資深同仁擔任指導老師，我們希望新進同仁能快速融入團隊，並以最佳狀態守護市民的生命安全。

鄭向晃強調，新北市消防局持續推動專業培訓，展現「專業、效率、守護」的品牌形象，期盼透過新進消防員的加入及資深同仁經驗的傳承，為市民打造更安全的生活環境。